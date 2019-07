Atkal spīd un laistās. Restaurē daļu no LOC arēnas seguma

Atslēgvārdi loc | arēna | basketbols

Košās un skaistās krāsās atjaunots Liepājas Olimpiskā centra galvenās arēnas grīdas segums, radot mūsdienīgus trenēšanās un spēļu apstākļus.

LOC Olimpiskā centra vadītājs Aigars Kārkliņš pastāstīja, ka kopš atklāšanas, kas notika 2008. gada 2. augustā, tik lieli vizuāli uzlabojumi arēnas grīdai nebija veikti. "Katru gadu investējām, lai kvalitāti uzturētu maksimāli augstu, jo mūsu zāli ikdienā ļoti aktīvi izmanto gan skolēni, gan profesionāli sportisti un amatieri. Kopš atklāšanas ir aizritējuši vairāk nekā desmit gadi, tāpēc visai loģiski, ka zāles segums bija nolietojies." Atgādinām, ka arēna ir piemērota basketbolam, telpu futbolam, volejbolam, florbolam un citu sporta veidu treniņiem un sacensību rīkošanai.

Nolaižot starpsienas, arēnu iespējams pārveidot par trīs atsevišķām sporta zālēm, kas var funkcionēt vienlaicīgi. A. Kārkliņš precizēja, ka

segums pilnībā ir atjaunots zālei, kura ir vistuvāk ieejas durvīm, jo tajā noris nozīmīgākie sporta notikumi.

"Uzreiz atjaunot pilnīgi visu arēnas segumu šobrīd mēs nevarējām. Tie ir teju 3000 kvadrātmetru. Taču remontdarbi pārējās zālēs ir bijuši jau iepriekš."

Par to, ka vajadzētu uzlabot grīdu pirmajā zālē, domāts jau pērn. Veiksmīgi plānojot darbus, šogad jūlijā atrasts divu nedēļu "logs", kurā atjaunošana varēja notikt. To no sākuma līdz beigām veicis vietējais uzņēmums "Rietumu darbnīca". Kā skaidroja A. Kārkliņš, šis uzņēmums pirms desmit gadiem jau veidojis arēnas segumu, tāpēc sadarbība turpināta. "Grīdas atjaunošanas izmaksas ir vairāki tūkstoši eiro. Summa nav maza, bet arī padarīts ir daudz.

Slīpēta nost vecā laka un krāsa, grīda pulēta, skaisti atdzīvinot koku. Tad klāts krāsojums, tonējums, uzlikti Olimpiskā centra un pilsētas jaunās vizuālās identitātes apzīmējumi, lakots trīs kārtās."

Grīdas seguma restaurācijai finansējums rasts pašu budžetā. "Mēs katru gadu paredzam noteiktu naudas summu, ko izlietot kaut kādu lietu sakārtošanā. Šajā gadījumā atjaunojām grīdu." skaidroja A. Kārkliņš. "Šī telpa to bija pelnījusi, ņemot vērā, ka te aizvadīti ne tikai Liepājas, Latvijas un Eiropas, bet arī pasaules līmeņa sporta notikumi, pulcējot sportistus no vairāk nekā 60 valstīm." Arēna joprojām esot pieprasīta, un tas bijis vēl viens būtisks iemesls, kāpēc telpu sakārtot. "Manuprāt, tai ir jābūt patīkamai, reprezentablai. Tagad radīti mūsdienīgi treniņu un spēļu apstākļi abiem basketbola klubiem – gan sieviešu, gan vīriešu."

A. Kārkliņš izteica cerību, ka pēc uzlabojumiem, iespējams, vēl veiksmīgāk izdosies piesaistīt turnīrus, Eiropas vai pasaules čempionātus dažāda vecuma grupām, ieinteresēt ārzemju klubus rīkot treniņnometnes. "Bet pats galvenais – vietējiem liepājniekiem atkal būs patīkami trenēties," norādīja Olimpiskā centra vadītājs. Jau piektdien jauno segumu iemēģināja basketbola turnīra "Sunset Basket Cup 2019" komandas.