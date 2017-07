Atved medaļas no jaunatnes vasaras olimpiādes sacensībām

Atslēgvārdi vieglatlētika | sports

Divas dienas Ogres novada Sporta centra stadionā risinājās VI Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes sacensības vieglatlētikā, kurās startēja 2001.un 2002.g.dzimušie jaunieši. Sacensības notika 36 individuālajās disciplīnās un divās stafešu disciplīnās.

Olimpiādes čempionu zelta medaļas saņēma 19 pilsētu un novadu jaunie vieglatlēti. Visvairāk medaļas izcīnīja jaunieši no Rīgas – 8 medaļas. 6 medaļas izcīnīja jaunieši no Liepājas, 3 – no Ludzas novada, 2 medaļas aizvestas uz Kuldīgu, Krāslavu, Ogri, Ilūkstes novadu un Ventspili. Pa vienai medaļai izcīnīja jaunieši no Balviem, Preiļiem, Smiltenes, Gulbenes, Salaspils, Aizkraukles, Valkas, Ādažu novada, kā arī Rēzeknes un Jēkabpils, informēja Liepājas Sporta Spēļu skolas metodiķe un vieglatlētikas trenere Diāna Lauva.

Visvairāk zelta medaļu – četras – treneres Daigas Stumbres audzēknim Gintam Drigulim par uzvarām 400 metru skrējienā (rez. 50.70), 800 metru skrējienā (rez. 1:57,76), 400 metru barjerskrējienā (55.82), kā arī stafetē. Komandā bez Ginta startēja arī A.Vecbaštiks, J.Sergejevs un D.Ļašenko.

Vēl jauniešiem medaļas izcīnīja trenera V.Goļinska audzēkņi – Jurijam Sergejevam divas bronzas medaļas 100 metru sprintā ar rezultātu 11.61 un 200 metru skrējienā ar rezultātu 23.67. Sudraba medaļu izcīnīja Dmitrijs Ļašenko 400 metru barjerskrējienā ar rezultātu 56.67, bet bronza trenera A.Vērdiņa audzēknim Arturam Vecbaštikam ar rezultātu 57.34. Vēl viena sudraba medaļa Mihailam Zenkovam 2000 metru kavēkļu skrējienā ar rezultātu 7:00,16. Augstākā kaluma medaļas arī mešanas disciplīnās – lodes grūšanā zelts D.Stumbres audzēknim Robertam Buliņam ar rezultātu 15.96 un sudraba medaļa diska mešanā ar rezultātu 41.07.

Jaunietēm uzvaras godā 400 metru barjeskrējienā tika D.Stumbres audzēkne Grieta Griezīte ar rezultātu 1:02,84, 400 metru skrējienā Grietai bronzas medaļa ar rezultātu 57.80. Trīssoļlēkšanā Kristai Sprūdei trešā vieta ar rezultātu 11.29 m, vēl viena bronzas medaļa meitenēm stafetes skrējienā, komandā startēja K.Sprūde, E.Daškēviča,A.Radava un A.Askarova.