Bružis Berlīnē iekļuva pamatturnīrā

Atslēgvārdi loku šaušana | archery liepāja | jānis bružis | Emīlija Gārde | sacensības

Liepājas loka šaušanas kluba "Archery Liepāja" sportisti Jānis Bružis un Emīlija Gārde decembra izskaņā piedalījās vērienīgās sacensībās Berlīnes "Open".

Berlīnes sacensībās kopumā piedalījās ap 400 šāvēju no vairāk nekā 30 valstīm. Liepājnieki šajās sacensībās, startējot Olimpiskajā loka klasē, nodemonstrēja ļoti atzīstamu sniegumu. Jānis Bružis kvalifikācijas raunda 130 šāvēju konkurencē ieņēma augsto 20. vietu, kas ļāva kvalificēties pamatturnīram. Tā pirmajā raundā mūsējais aizvadīja ļoti spraigu cīņu pret šāvēju no Vācijas. Jānis izšķirošo šāvienu raidīja par pāris milimetriem tālāk no centra nekā pretinieks un izstājās no turnīra, kuru liepājnieks kopvērtējumā noslēdza dalītā 17. pozīcijā.

Emīlija Gārde ierindojās 47. vietā 89 šāvēju konkurencē un ar savu sniegumu izraisīja lielu uzmanību, jo tikai 12 gadu vecumā spēja uzrādīt tik atzīstamu rezultātu un pārspēt vairāk nekā 40 pieaugušas konkurentes. "Otrās cerības" turnīrā, kur piedalījās pamatturnīrā neiekļuvušās šāvējas, Emīlija ierindojās augstajā 11. vietā 51 dalībnieces konkurencē.

Vīriešiem Olimpiskā loka klasē godalgoto trijniekā iekļuva Eiropas loka šāvēji. Berlīnes sacensībās uzvarēja Vācijas sportists Džonatans Feters, aiz sevis atstājot nīderlandieti Miču Dīlemansu un poli Tomašu Stašiku. Savukārt sieviešu konkurencē viss goda pjedestāls piederēja neapšaubāmām šī sporta veida modes noteicējām pasaulē – Korejas sportistēm.