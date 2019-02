Bružis turpina uzvaru sēriju

Atslēgvārdi jānis bružis | loku šaušana

No 15. līdz 17. februārim Ventspilī, Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžā 74 loka šāvēji, tai skaitā arī no Lietuvas un Igaunijas, sacentās par uzvarām un medaļām Latvijas atklātajā čempionātā telpās. Labākajiem no Latvijas valstspiederīgajiem tika piešķirts Latvijas čempiona tituls un piemiņas kauss.

Rekursīvo loku klasē atkal nepārspēts palika Jānis Bružis (Archery Liepaja). Iegūstot 1. vietu kvalifikācijā viņš to diezgan pārliecinoši saglabāja arī pēc izslēgšanas cīņām. Spraigākā cīņa izvērtās ceturtdaļfinālā pret Lauri Lagzdiņu (Curland), kurš piekāpās tikai izšķiršāvienā iešaujot 9 pret Bruža 10. Līdz ar to Bružis šā gada sasniegumiem pievieno arī Latvijas čempiona titulu. Otrajā vietā Dāvis Blāze (Odisejs) un trešā vieta Nikolajam Siņņikovam (AiM Archery).

Sieviešu konkurencē rekursīvo loku klasē uzvar Marina Rjabkova (AiM Archery). Kvalifikācijā uzrādot tikai 7 rezultātu, Rjabkova turnīrcīņās spēja pieveikt visas pretinieces un aiz sevis atstāja igaunieti Aleksandru Pollumae (Tartu vibuklubi) un Aneti Kreicbergu (Amazones).

Kompaktloku klasē īpašu pārsteigumu nav un vīriešu konkurencē uzvar mājnieki Sergejs Meļeškevics un Viktors Avsjuks (Odisejs), trešajā vietā atstājot Juri Škaparu (Ķekavas šautra). Arī starp sievietēm čempiones titulu apstiprina šā brīža spēcīgākā Latvijas kompaktloka šāvēja Jūlija Oļeksejenko (Atlantis), otrā un trešā vieta attiecīgi Janetai Grīnvaldei un Sofijai Grušinai (Odisejs).

Neaprīkoto loku klasē par čempionu kļūst Viesturs Ārenieks (Tebras loki), otrais Vitālijs Solovjovs (Archery Liepaja), trešais Modris Burkevics (Curland). Sievietēm tikai divas dalībnieces un par čempioni kļūst trīspatsmitgadīgā Estere Ukstiņa (Curland), otrā Kristīne Āreniece (Tebras loki).

Garo loku klasē viss bez īpašiem pārsteigumiem un savā starpā vietas atkal sadala SK Savage archer šāvēji. Pirmais Arnis Lignickis, otrais Kristaps Novads, trešais Kaspars Sīmanis.