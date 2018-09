Atslēgvārdi drosmes skrējiens | sports | beberliņi

Sestdien, 22. septembrī, pirmo reizi Liepājā norisinājās piedzīvojumu sacensības “Drosmes skrējiens”, kurās ar septiņu kilometru garo trasi, šķēršļiem un spēka uzdevumiem cīnījās vairāk kā 240 dalībnieki. Vīriešu konkurencē uzvarēja liepājnieks, Edgars Sprūds, ātrākā no dāmām bija rīdziniece, Ilze Meijere, bet komandu vērtējumā pirmie finišu sasniedza “Ezīc - lepns putns...” komanda.

“Drosmes aģentūras” komunikācijas speciāliste Inga Andersone portālam ziņoja, ka vīriešu konkurencē Edgars Sprūds uzvaras laurus plūca, pieveicot septiņus kilometrus garo distanci 38 minūtēs un 45 sekundēs. Otrais labākais rezultāts bija aizputniekam Artim Ķemerim, kurš trasē pavadīja attiecīgi 38 minūti un 57 sekundes, bet trešajā vietā ierindojās Oskars Cimermanis no Smiltenes ar laiku 39 minūtes un 18 sekundes.

Sieviešu vidū labākā bija Ilze Meijere – viņa trasi noskrēja 48 minūtēs un 44 sekundēs. Otrajā vietā ierindojās grobiņniece Monta Priedola ar laiku 52 minūtes un 16 sekundes, bet trešā ātrākā bija Sandija Sorokina no Durbes ar laiku 52 minūtes un 37 sekundes.

Komandu cīņā pirmie finišu sasniedza liepājnieku komanda “Ezīc - lepns putns...” - viņu laiks 43 minūtes 35 sekundes. Otrie labākie bija arī liepājnieku komanda “Drošsirdīgie vienradži” ar laiku 53 minūtes un 9 sekundes. Bet trešie palika apvienotā komanda no Grobiņas, Kazdangas un Ventspils – “4x4”, distanci pieveicot 53 minūtēs un 41 sekundē.

Kopumā individuāli skrējienā piedalījās 135 dalībnieki. Savukārt komandu ieskaitē piedalījās 23 komandas, kuru sastāvā bija no četriem līdz sešiem dalībniekiem.

Cīņu un fitnesa kluba “Ballistic boxing club” pārstāvis, Pēteris Vītols, kurš kopā ar biedriem iesildīja dalībniekus pirms skrējienu startiem, arī pats pievienojās piedzīvojuma sacensībām, startējot komandā “VP Fitness and Beauty for fun”. “Manai un kolēģa Aleksandra komandai “Ballistic Boxing for fun“ sacensības izvērtās prieka un pozitīvisma pilnas, jo no mūsu aktīvā bariņa trases šķēršļos netīšām pašķīrās daži komandas biedri, bet tik un tā finišēja visi – saliedēti, ar jaunām emocijām un lielisku pašsajūtu,” ar gandarījumu par pasākumu atzīst Pēteris.

Drosmes skrējiena organizatori sacensību distanci bez Beberliņu taku dabiskajiem šķēršļiem – grāvjiem, dubļu bedrēm un citiem dabas veidojumiem, bija papildinājuši ar dažāda lieluma un formas mākslīgi konstruētiem šķēršļiem, lai novērtētu ikviena dalībnieka drosmi, spēku, veiklību un ātrumu. Trasi interesantāku padarīja arī dažādi citi distances uzdevumi - smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana un arī atmiņu testi.

Plašāka informācija par skrējienu un rezultāti pieejama mājaslapā drosmesskrejiens.lv.