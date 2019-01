Duinovs atkārtoti kļūst par Latvijas čempionu

Atslēgvārdi džudo | čempionāts | ņikita duinovs

Divas dienas olimpiskā medaļnieka Vsevoloda Zeļonija sporta skolā norisinājās Latvijas atklātais džudo čempionāts pieaugušajiem un Latvijas čempionāts U18 vecuma grupā. Savu pagājušā gada triumfu vīriešu konkurencē svara kategorijā līdz 81 kilogramam atkārtoja liepājnieks Ņikita Duinovs, kurš atkārtoti kļuva par valsts čempionu.

Ņikita Duinovs savā svara kategorijā apakšgrupas cīņās pārspēja Denisu Aņiščenko no "Lido" un Eduardu Sagaļecu no "Kumikata". Pusfinālā liepājnieks nolauza Mārtiņu Taubi no "V. Zeļonija SS", bet finālā mūsējais vēlreiz izrēķinājās ar Aņiščenko un kļuva par Latvijas čempionu.

Vēl vienu godalgu Liepājas džudistu krātuvītei pievienoja Zurabs Štifurskis. Svara kategorijā līdz 90 kilogramiem viņš bronzas cīņā pārspēja Jelgavas cīkstoni Rinātu Šaihulovu. Svara kategorijā virs 100 kilogramiem Maksims Čečotkins ieņēma 4. vietu.

Latvijas U18 čempionātā Liepājas džudisti izcīnīja četras godalgas, bet neviena no tām nebija augstākā kaluma. Svara kategorijā līdz 81 kilogramam Ņikitas brālis Maksims Duinovs ieņēma 2. vietu, bet 3. vietu ieguva Aleksandrs Bubnovs (līdz 90 kilogramiem), Ivans Mihaļovs (līdz 55 kilogramiem) un Pāvels Višņovs (līdz 50 kilogramiem).

Kopumā abos čempionātos piedalījās 158 džudisti, bet bez Duinova pagājušā gada veikumu atkārtoja vēl arī pieredzējušie Aigars Mīlenbergs un Jevgeņijs Borodavko. Latvijas čempionātā pie godalgām tika 17 klubi, bet 1. vietu komandu kopvērtējumā ieguva "Kyodai", kas izcīnīja trīs zelta un trīs sudraba godalgas. Liepājas Kompleksā sporta skola ar vienu 1. vietu un vienu 3. vietu kopvērtējumā ieņēma 5. vietu.

No 26. līdz 27. janvārim Rīgā norisināsies Baltijas čempionāts U21 un U18 vecuma grupās, bet Latvijas pieaugušo izlase no 2. līdz 3. februārim piedalīsies Eiropas kausa posmā Portugālē. Savukārt 10. februārī Rīgā norisināsies turnīrs "Latvian Open U21".