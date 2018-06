Finišē kopējā grupā

Atslēgvārdi flaksis andžs | velosports

Latvijas riteņbraucējs Andžs Flaksis no "Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources" komandas ieņēma 53. vietu Kanādā notiekošajā UCI 2,2 kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour de Beauce" pirmajā posmā.

Pērn dunalcnieks Flaksis šajā velobraucienā triumfēja kopvērtējumā, uzvaru izraujot pēdējā posmā. Šīs sacensības Latvijas sportistiem jau vairākus gadus ir ļoti veiksmīgas, jo 2014. gadā tajās triumfēja Toms Skujiņš, kurš gadu vēlāk bija otrais.

Šī gada velobrauciens sākās ar 177 kilometrus garu posmu, kurā uzvarētājs tika noteikts grupas finišā. Tajā ātrākais bija kanādietis Pjērs Andrē Kotē no "Silber Pro Cycling", kurš pārspēja portugāli Rui Oliveiru no "Hagens Berman Axeon" un Flakša komandas biedru Džonu Mērfiju no ASV.

Vadošā grupa, kurā atradās arī Flaksis, finišu sasniedza četrās stundās, 17 minūtēs un 45 sekundēs. Dalībnieki velobraucienā veiks piecus posmus, bet trešais no tiem būs sadalīts divās daļās, vispirms riteņbraucējiem startējot individuālajā braucienā, bet pēc tam tiks dots grupas starts.