Galveno balvu paņēma Krievijas pārstāvis

Atslēgvārdi minigolfs | liepāja open 2018

Liepājas Olimpiskā centra iekštelpu laukumos sesto gadu pēc kārtas norisinājās starptautisks minigolfa turnīrs "Liepāja Open 2018". Galveno balvu vīriešu un "Open" kategorijā ieguva viens no Krievijas izlases līderiem Ivans Popļetejevs.

Šogad turnīram bija pieteikušies 29 minigolferi no sešām valstīm. Bez mājiniekiem sacensībās piedalījās Somijas, Polijas un Krievijas pārstāvji, kā arī pirmo reizi uz Liepāju atbrauca pa vienam sportistam no Vācijas un Baltkrievijas. Kopumā startēja 17 ārzemju sportisti, kas ir šo sacensību rekords. Turklāt vairāki no viesiem atrodas Pasaules minigolfa federācijas WMF ranga piecdesmitniekā.

Sacensību formula noteica, ka pēc septiņiem apļiem tika noskaidroti uzvarētāji atsevišķās klasēs, bet astoto apli spēlēja labākie 18 sportisti, izveidojot "Open" klasi. Šīs klases uzvarētājs izcīnīja absolūto uzvarētāja titulu jeb Lielo balvu.

Vīriešu un "Open" konkurencē dominēja viens no Krievijas vīriešu izlases līderiem Ivans Popļetejevs no MGC "Putter Kunzell", kurš vadībā izrāvās jau sacensību sākumā un līdera grožus līdz finišam neatdeva. Vīriešu konkurencē Popļetejevs ieguva 144 punktus, bet "Open" konkurencē viņš finišēja ar 165 punktiem, izcīnot turnīra Lielo balvu. Lai noskaidrotu 2. un 3. vietas ieguvējus, bija jārīko pārspēle, jo soms Aki Silmans no "Kungvals BKG" un Vācijas pārstāvis Miroslavs Stoparičs no MGC "Mainz" finišēja ar vienādu rezultātu. Pārspēlē veiksmīgāks izrādījās Miroslavs, līdz ar to viņš ieguva 2. vietu.

Vīriešu konkurencē par goda pjedestālu aizritēja sīva spēkošanās. Pēc sacensību pirmās dienas medaļu pozīcijās turējās liepājnieks Mārtiņš Vilmanis, tomēr sacensību turpinājumā tempu kāpināja Aki Silmans un Miroslavs Stoparičs.

Sieviešu konkurencē pēc trīs gadu pārtraukuma uzvarēja Liepājas MGK "Līva" spēlētāja Evelīna Brikmane. Liepājniece sasniedza 183 punktus, bet viņas komandas biedrene Kristiāna Kirša ar iegūtiem 196 punktiem sacensības noslēdza 2. vietā.

Junioru grupā nepārspēts palika Liepājas minigolferis Emīls Šimanskis, aiz sevis atstājot komandas biedrus Rūdolfu Lagzdu un Sandri Mūrnieku.

Senioru grupā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Somijas izlases veterāns Marku Silmans no RG "Manse". Arī 2. vietu otro gadu pēc kārtas ieņēma Krievijas izlases minigolferis Vasilijs Čmuts, bet 3. vietu ieguva Polijas izlases veterāns Roberts Politovskis no MGC "Mazovia". Ar 4. vietu šoreiz nācās samierināties Liepājas minigolfa kluba prezidentam Verneram Kiršam.

Komandu cīņā pārliecinoši uzvarēja Krievijas un Vācijas apvienotā komanda "Partizan", kurā startēja Ivans Popļetejevs, Vasilijs Čmuts un Miroslavs Stoparičs. Pērnā gada čempione Somijas komanda "Lutra Lutra" šoreiz palika 2. vietā. Somijas vienības sastāvā spēlēja Aki un Marku Silmani un Oskari Vihervāra. Savukārt 3. vietu ieņēma apvienotā komanda "WMP", kurā startēja liepājnieki Mārtiņš Vilmanis un Verners Kiršs, kā arī WMF sporta direktors Pasi Aho no Somijas.

Paralēli sacensībām "Liepāja Open 2018" ceturto gadu pēc kārtas norisinājās 1. posms Latvijas un Polijas mačsacīkstēs. Katrā aplī no abu valstu pārstāvjiem tika ieskaitīti pa pieciem labākajiem rezultātiem, un pēc sešu apļu mača Latvija bija pārāka ar 681: 774. Otrais mačsacīkšu posms tradicionāli norisināsies jūnijā Polijas kūrortpilsētiņā Kriņica Morskā.