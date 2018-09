Iesildīšanās pirms jaunā mācību gada

Atslēgvārdi džudo | sacensības

Liepājas Olimpiskā centra džudo zālē norisinājās starptautiskās sacensības "Liepāja Open 2018". Liepājas jaunie džudisti īsti viesmīlīgi nebija un cīņā par 22 medaļu komplektiem uzvarēja desmit svara kategorijās.

Džudisti uz diviem tatami sacentās trīs vecuma grupās – U16, U14 un U12. Vecākajā grupā piedalījās jaunieši, bet abās jaunākajās grupās zēniem konkurenci sastādīja arī meitenes. Jaunietes un meitenes neizrādīja biklumu uz sacensību paklājiem un atsevišķās svara kategorijās spēja izrādīt pienācīgu konkurenci.

Liepājas turnīrā startēja 109 dalībnieki no desmit klubiem. Latvija un Lietuva katra bija pārstāvēta ar pieciem klubiem. Uz Liepājas tatami tika aizvadītas 177 cīņas, no kurām 148 beidzās ar ippon jeb tīru uzvaru. Liepājas Komplekso sporta skolu pārstāvēja 44 džudisti, un mūsējie ieguva 32 godalgas, no kurām desmit bija augstākā kaluma.

No Liepājas cīkstoņiem par uzvarētājiem vecākajā U16 vecuma grupā kļuva Maksims Duinovs, Nikolajs Pankratovs, Ivans Mihaļovs, Kirils Golubevs. U14 vecuma grupā 1. vietu ieguva Daniils Miščuks, Kirils Golubevs. Savukārt jaunākajā U12 vecuma grupā triumfēja Dāvis Liepiņš, Leons Valainis, Genādijs Zvirgzds un Ivans Jarmaks.

Sacensību laikā treneri cītīgi filmēja jauno censoņu veikumu, lai uzreiz pēc cīņas varētu analizēt kļūdas un labot neprecizitātes. Dažbrīd laukuma malā lielāki speciālisti par treneriem bija sportistu vecāki, kuri bija zinoši džudo zinībās.

Lai arī cīņas bija gana saspringtas, džudo cīkstoņi regulāri parādīja savu augsto disciplīnu un inteliģenci. Pretiniekam gūstot savainojumu vai ciešot neveiksmi, cīņas oponents teju vienmēr bija gatavs atvainoties, sniegt palīdzīgu roku vai vienkārši uzmundrināt.