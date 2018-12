Ilzes Rences kauss aizceļo uz Rīgu

Atslēgvārdi liepājas kompleksā sporta skola | sporta vingrošana

Jau tradicionāli, decembra sākumā, Liepājas Kompleksās sporta skolas sporta vingrošanas nodaļa aizvada starptautisku turnīru - “Ilzes Rences kauss”. Šogad tajā piedalījās 60 vingrotājas no Krievijas (Veļikijnovgoroda), Baltkrievijas (Minska un Mogiļeva), Ukrainas (Kijeva) un Latvijas (Liepājas, Rīga, Ventspils un Daugavpils, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas “Liepājas Kompleksā Sporta Skola” izglītības metodiķe Karina Šarkova.

Jaunākajā grupā, 4.sporta klasē, par sacensību uzvarētāju kļuva rīdziniece Alisa Aronova, labākās no liepājniecēm bija Veronika Vasjkova, kura izcīnīja 5.vietu un Roberta Lobanova – 6.vieta.

5.sporta klasē 1.vietu arī ieguva Rīgas pārstāve Darja Pesternikova, 2.vietu izcīnīja vingrotāja no Ukrainas Nadežda Boičuk, bet uz 3.pjedestāla pakāpiena kāpa liepājniece Marija Smirnova.

Pre-junioru sporta klasē par sacensību uzvarētāju kļuva ukrainiete Valerija Goranskaja, starp liepājniecēm labāko rezultātu uzrādīja Marija Petrova, kra izcīnīja 6.vietu.

Sporta meistaru grupā uz goda pjedestāla kāpa 2 liepājnieces – 1.vietu izcīnīja LR izlases komandas dalībniece Anastasija Dubova, bet 2.vietā ierindojās Karina Titova.

Par sacensību galveno balvu, Ilzes Rences kausu sacentās vingrotājas sporta meistaru kandidātu grupā un šogad kauss aizceļoja uz Rīgu, jo sacensībās uzvarēja rīdziniece Marija Šajovko. 2.vietu ieguva vingrotāja no Daugavpils Arīna Oļenova, bet 3.vietā ierindojās sportiste no Krievijas Darja Voroņina. Pavisam nedaudz, tikai par 5 desmitdaļām no 3.vietas ieguvējas atpalika liepājniece Anna Ločmele, kura rezultātā ieguva 4.vietu. Vel viena Liepājas Kompleksās sporta skolas pārstāve Elena Meļķe noslēdza stiprāko sešinieku.