Informē par dopinga draudiem veselībai

Atslēgvārdi dopinggs | sports | lekcija | Ivans Šapošņikovs

Trešdien, 20. februārī, Liepājas Olimpiskā centrā norisinājās sporta interesentu atklātā lekcija-diskusija par antidopinga tēmu, kuru vadīja Latvijas Antidopinga biroja eksperts izglītības un informācijas jautājumos Ivans Šapošņikovs, informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes” sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs Mārtiņš Kirma.

Kā norāda lekcijas vadītājs Ivans Šapošņikovs, antidopinga jautājumi nav tikai Latvijas Antidopinga biroja vai kādas vienas iestādes problēma: “Tā ir saistoša visai sabiedrībai, sākot jau ar sporta nodarbībām bērniem un jauniešiem, lai viņiem tiktu ieaudzinātas patiesās vērtības, kā cieņa, godīgums, draudzība, drosme, saliedēšana, komandas gars, rūpes, lojalitāte un patiesība, jo tad sportisti nemeklēs maldinošas alternatīvas rezultātu sasniegšanā. Aizliegto vielu lietošanai nav zinātnisku pierādījumu un pamata lietot sportisko mērķu sasniegšanai. Latvijas Antidopinga biroja skatījumā uz vērtībām balstīta izglītības programma veido lēmumu pieņēmējus - sportisti izvēlas būt tīri no dopinga lietošanas, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība pār ētisko, cilvēcisko vērtību lomu sportā. Sportisti ir pārliecināti par labu veselību kā vērtību.”

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas aizliegto vielu un metožu sarakstā. “Lai izvairītos no šo noteiktumu pārkāpuma, sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegtās vielas, kā arī vienmēr pārbaudīt uztura bagātinātāju un medikamentu sastāvu,” uzstājoties uzvēra Antidopinga biroja pārstāvis.

Lai pierādītu aizliegto vielu lietošanu, Latvijā, kopš 2017. gada ir pieaudzis asins dopinga kontroļu skaits, veidojot Sportista bioloģisko pasu sistēmu.