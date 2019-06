Īriens mazs, bet intensīvs un atraktīvs

Atslēgvārdi liepājas īriens | sacensības | dienvidu forti

Sestdien Liepājas tautas sporta ģeogrāfiju papildināja teritorija ap Dienvidu fortiem jeb tā sauktā Pakaviņa apkārtnē, kur norisinājās skriešanas, peldēšanas un airēšanas seriāla "Liepājas īriens" pirmais posms. Tajā 1. vietu vīriešu konkurencē izcīnīja Dzintars Skrundenieks, kurš uzvarēja arī īriena pērnās sezonas vienīgajā izlaidumā. Elīna Tetere bija ātrākā dāmu konkurencē.

Sestdienas sacensībās uz starta devās tikai nepilni trīs desmiti dalībnieku ar ļoti atšķirīgu motivāciju un fizisko sagatavotību. Ja vieniem svarīgākais bija aktīvi pavadīt daļu dienas un pārbaudīt pašiem sevi, tad ambiciozākiem tautas sporta pārstāvjiem svarīgs ir arī rezultāts.

"Liepājas īriena" rīkotājs Aivis Tints skaidroja, ka pirmā posma rīkošanas vietas izvēli noteica tas, ka šī vieta vēl līdz galam nav apgūta: "Daudzi liepājnieki un sporta organizatori šo vietu nav pamanījuši. Reljefs ir foršs, vieta laba, visiem ir ērta piekļūšana, ir auto stāvvieta. Viss ir vienkopus, aizvējā, tepat blakus ir jūra. Attīstības iespējas ir milzīgas. Te varētu tādus krosus rīkot!"

Arī pats Aivis skriešanas treniņus aizvada Dienvidu fortu apkārtnes meža un kāpu takās, pa kurām var aizkļūt līdz pat Vērbeļniekiem. Daudzi liepājnieki to arī dara gan skriešus, gan minoties ar divriteni. Daudzi šo apkārtni ir iecienījuši kā suņu pastaigu vietu, bet vēl citi tur rīko piknikus. Nelegālu ugunskura vietu tur ir daudz, tiesa, vide kopumā nav tik ļoti piegružota, kā cita atpūtnieku iecienīta vieta – Beberliņi.

Starp citu, arī Beberliņi vēl nesen nebija pilnībā apgūti, bet tagad tie jau ir kļuvuši teju vai par tautas un amatieru sacensību centrālo arēnu. Aivis norāda, ka viņš ar domubiedriem vēlas dažādot vietējo sacensību ģeogrāfiju, lai Beberliņiem būtu arī kāda alternatīva.

Atgriežoties pie stāsta par īriena pirmo posmu, Aivis sacīja, ka rīkotāji nevarēja uzminēt, kādi būs laika apstākļi, tāpēc nolēma atteikties no peldēšanas iekļaušanas šajā posmā. Abos pārējos būs jāpeld, turklāt peldēšana esot paredzēta jūrā. Komentējot dalībnieku nelielo skaitu, A. Tints sacīja, ka šīs vēl ir iesildošās sacensības. Sākotnējā vēlme ir izveidot dalībnieku kodolu, ap ko apaudzēt lielāku īrēju skaitu. Grandiozākais sacensību posms notiks Beberliņos.

Lai arī "Liepājas īrienā" tradicionāli piedalās vairāki no atpazīstamākajiem Liepājas tautas klases skrējējiem, šajā sporta veidā viņiem nav būtisku priekšrocību, jo, lai gūtu panākumus, ir nepieciešama vispusēja fiziskā sagatavotība.

Šī posma kopējā distance nebija gara – pieaugušajiem tikai aptuveni 2 kilometri, tomēr tie bija ļoti dinamiski un intensīvi kilometri. Jau pēc dažiem simtiem noskrietu metru dalībniekiem bija jādodas gandrīz tikpat garā airējumā ar SUP dēli, kas piedzen kājas un airējumam sekojošajā īsajā krosa trasē prasa salīdzinoši daudz laika, kamēr muskuļi atkal ir gatavi skriešanai.

Daži dalībnieki nolēma ūdeņus šķelt stāvot kājās, bet daži – tupot ar ceļgaliem uz dēļa. Lai arī šāda tehnika vairākiem īrējiem deva šķietamas priekšrocības, A. Tints sacīja, ka ātrāk uz priekšu var tikt, airējot stāvus.

Līdz nākamajam posmam airēšanas tehniku vēl varēs apgūt gan aktīvajā vakarā, gan SUP skolā pie Atteku salas, gan Buru skolā.

"Liepājas īriena" pirmā posma uzvarētājs Dzintars Skrundenieks:

– Trase bija garāka nekā iepriekšējos divos gados, līdz ar to es sapratu, ka lielāka nozīme būs tehnikai. Pats tiku pie SUP dēļa ar kādu nebiju airējis, tas bija neliels šoks, bet tiku ar to galā. Skriešanas daļa bija tāda, ka pusē distances varēja atgūties un skriet kā skrējējam pienākas. Pirms tam gan es, gan citi čaļi cīnījāmies, lai dabūtu elpu atpakaļ un pulsu nomierināt. Ar to šīs sacensības ir tik īpašas, ka tev viss ir jāizdara tūlīt un ātri. Viss ir jādara uz maksimumu – skriešana, airēšana. Es esmu tāda tipa sportists, kuram patīk šādas distances, šīs sacensības ir kā radītas man. Pagājušais īriens man deva papildu motivāciju jau pagājušajā vasarā trenēties uz supa. Airēju regulāri, lai varētu aizstāvēt savu izcīnīto vietu. Tas arī izdevās.

Kāda loma sportam ir manā dzīvē? Esmu sportists amatieris, strādāju algotu darbu, bet visu brīvo laiku veltu sportam. Visa pamatā man ir amatieru hokejs, bet tur nav lielu izaugsmes iespēju. Tas vairāk ir sirdij. Trenējoties hokejā, es sāku aizrauties ar taku skriešanu, kas kļuva sirdij tuva. Šogad cīnos par kopvērtējumu "Stirnu bukā" un arī "Bigbank" seriāla 5 kilometru distancē. Šis seriāls nāk klāt kā trešais. To var apvienot ar "Stirnu buku".

Šis ir pirmais gads, kad trenējos kopā ar treneri. Sporta klubā "Ballistic Boxing Club" mani trenē Ilona Jēce. Viņa man ļoti daudz deva veselības ziņā. Es sāku trenēties pareizāk. Sāku trenēties, lai uzlabotu veselību. Nevis tikai muskuļus, bet strādāju pie stājas un elpošanas. Tas man šogad ir ļoti daudz devis. Skriešanas laiki man šogad ir ievērojami uzlabojušies. Ziemā strādāju, vasarā baudu augļus. Trenējos regulāri, iesaku to darīt visiem, jo tas mūs veido kā personības, tas padara dzīvi krāsaināku.

PJEDESTĀLS

Vīrieši

1. Dzintars Skrundenieks 10:54,1

2. Edijs Avens 11:19,9

3. Daniels Zuka 11:59,8

Sievietes

1. Elīna Tetere 15:23,4

2. Sigita Kalinauska 15:32,0

3. Evija Sleže 15:55,8

U10

1. Rihards Meisters 5:46,8

2. Adriana Burkevica 8:27,4

U12

1. Magnuss Petkus 3:52,2

2. Rikardo Burkevics 4:36,9

3. Eduards Meisters 5:01,2