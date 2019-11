Jānis Bružis loka šaušanas čempionātā izcīna 3.vietu

Atslēgvārdi jānis bružis | archery liepāja | loku šaušana

Rīgas Nacionālajā sporta manēžā jau ceturto reizi notika Rīgas čempionāts loka šaušanā telpās. Sacensībās piedalījās spēcīgs dalībnieku sastāvs, un šādā nopietnā konkurencē 3. vietu olimpiskā loka klasē izcīnīja "Archery Liepāja" pārstāvis Jānis Bružis.

Rīgas čempionātā piedalījās 140 sportisti piecās loku kategorijās, pārstāvot septiņas valstis – Somiju, Poliju, Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju, Krieviju un Latviju. Rīta sesijā savu meistarību demonstrēja dalībnieki, kuri šāva ar tradicionālajiem (neaprīkots, instinktīvs un garais) lokiem. Otrajā sesijā savu prasmi demonstrēja olimpiskā loka un kompaktloka pārstāvji.

Čempionātā piedalījās augsta līmeņa sportisti, to vidū Latvijas, Baltijas, pasaules un Eiropas rekordisti un medaļnieki. Rezultāti kopumā bija augstvērtīgi un blīvi.

Visplašāk bija pārstāvēta olimpiskā loka klase vīriešiem – uz starta devās 35 sportisti. No mūspuses loka šāvējiem vissekmīgāk startēja liepājnieks Jānis Bružis, kurš ar 1122 punktiem izcīnīja 3. vietu, par 7 punktiem atpaliekot no igauņa Karla Kivilo. Par Rīgas čempionu kļuva "Odiseja" pārstāvis Dāvis Blāze. Sieviešu konkurencē Kintija Laima Trinkūna no Durbes "Lindales uguns" izcīnīja 4. vietu. Viņai pietrūka tikai 8 punktu, lai aizsniegtos līdz godalgotajam trijniekam.

Neaprīkota loka klasē Grobiņas "Curland" sportisti ieguva divas godalgas. Vīriešu konkurencē 3. vietu izcīnīja Modris Burkevics, bet sieviešu vērtējumā 2. vietu ieguva Estere Ukstiņa. Savukārt "Tebras loku" pārstāvis Viesturs Ārenieks par 12 punktiem apsteidza Modri Burkevicu un ierindojās 2. vietā.