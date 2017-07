Kamaniņas uz Liepājas ledus

Atslēgvārdi kamaniņu braukšana

Visu pagājušo nedēļu Liepājā pavadīja Latvijas jauniešu un junioru kamaniņu braukšanas izlase. Tā uzturējās Bernātu atpūtas bāzē "Draudzība", kur izmantoja treniņu iespējas pludmales smiltīs, bet Latvijas 12 jaunie talanti strādāja arī Liepājas Olimpiskā centra ledushallē. Tās ledus ir izrādījies noderīgs ne tikai hokejistu nodarbībām un spēlēm, bet arī kamaniņbraucēju starta trenēšanai, kas šī sporta veida pārstāvjiem vasarā ir ļoti noderīgi, gatavojoties jaunajai sezonai.

Liepājas Olimpiskā centra direktora vietnieks Raivo Špaks pastāstīja, ka kamaniņu braucēji paši ir atraduši ceļu uz Liepāju, kur viesojās jau pērn. Arī tad viņi apmeklēja ledushalli, bet tur tikai slidoja, savukārt šogad līdzi no Murjāņiem bija paņemtas arī kamanas, lai vasarā pieslīpētu tā saucamo pingvīnu sišanu, kas nozīmē sevis vilkšanu uz priekšu pēc starta ar cimdiem piestiprinātajām kniedēm.

"Labi treniņu apstākļi, treniņi pie jūras, treniņu daudzveidība. Mēs varam pamainīt savu ierasto vidi Murjāņu sporta ģimnāzijā no stadiona, no internāta uz pludmali, uz smiltiņām, kur varam veikt dažādus vingrinājumus, izpildīt dažādus elementus. Liepājas Olimpiskais centrs mūs piesaistīja ar ledu. Šajā sezonā mēs vēlējāmies izmēģināt kaut ko jaunu un laikus sākt atstrādāt dažādas nianses – tā saucamo pingvīnu sišanu. Mums ļoti ilgs periods sanāk līdz ledus uzliešanai jaunajā estakādē Siguldā pie trases. Visi treneri nolēma, ka tas mums būtu ļoti efektīvi un nepieciešami, lai sportistiem galvā laikus ieliktu pareizo tehniku," izlases vecākais treneris Zintis Šaicāns skaidro iemeslus, kādēļ Latvijas jaunie kamaniņu braucēji šovasar devās uz Liepāju. Tāpat Liepājā un Bernātos uzmanība ir pievērsta sportistu ātruma treniņiem, kā arī vēl daudzas un dažādas lietas. Kopā ar Z. Šaicānu Liepājā jaunos kamaniņu braucējus trenēja arī Pēteris Cīmanis un Aivars Kalniņš, kurš stāsta, ka jauniešu un junioru izlases dalībnieki aptver plašu Latvijas ģeogrāfiju, tomēr lielākoties viņi nāk no pašvaldībām, kas atrodas Siguldas tuvumā: "Mums pamatā ir bērnu un jaunatnes sporta skola. Treniņu grupas ir riņķī apkārt Siguldas trasei – Ropažos, Saulkrastos, Ulbrokā, Rīgā. Bijušie kamaniņu braucēji strādā ar treniņu grupām skolās, kur ir savas bāzes, kur var trenēties. Divas trīs reizes nedēļā bērni brauc uz trasi, un no šiem bērniem Murjāņos uzņem tos, kas ir perspektīvi un kas ir labākie Latvijas kausā un Latvijas čempionātā. Mēs viņus aicinām uz Murjāņiem, kur notiek divi treniņi dienā un arī mācības skolā. Siguldas trasē mēs braucam katru dienu – sešus treniņus nedēļā. No labākajiem, kas iestājas Murjāņos, veidojas jaunatnes un junioru izlases kodols."

Agrāk kamaniņu braukšanas sporta skola esot bijusi tikai Siguldā, bet nu jau vairākus gadus ar federācijas lēmumu treniņu grupas ir izdalītas pa Siguldas apkārtni, lai būtu lielāks audzēkņu skaits. Latvijas čempionātā piedalās aptuveni 70 mazo braucēju, kas esot visai liels skaits, ņemot vērā to, ka kamaniņu braukšana nav lēts sporta veids. Ārzemju trasēs viens nobrauciens maksājot 25 eiro.

Salīdzinot Latvijā labi zināmos ledus braukšanas sporta veidus, Aivars Kalniņš saka, ka kamaniņu braukšana esot sarežģītākā un bīstamākā. Arī lielākie ātrumi esot tieši kamaniņām.

Treniņnometnes mēdz rīkot arī kolektīva saliedēšanai, tomēr šis faktors neesot tik būtisks, uzskata A. Kalniņš, norādot, ka jaunieši piecu gadu laikā Murjāņos ir gana saliedējušies. Taču vides un sadzīves, kā arī treniņu apstākļu maiņa gan esot būtiski faktori.

Liepājā trenējās 15 – 18 gadus veci sportisti, kas Murjāņos mācās no 8. līdz 12. klasei, tajā skaitā arī Latvijas labākie jaunie atlēti, kas ir iekļuvuši Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā. Ir arī pārējie, proti, tādi, kas vēlas iekļūt LOV. "Mums tas ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, ka sportisti sasniedz rezultātu un iekļūst Olimpiskās vienības sastāvā. Līdz ar to sportisti saņem medicīnas pakalpojumus, apdrošināšanu un vitamīnus, kas ir pats svarīgākais jaunajiem atlētiem," saka Z. Šaicāns. Olimpiskās vienības sastāvā ir iespējams iekļūt, izcīnot medaļas Eiropas un pasaules čempionātos.

Runājot par Liepājā treniņus aizvadījušajiem sportistiem, Latvijas kamaniņu braukšanas sporta pieredzējušais treneris P. Cīmanis saka, ka praktiski visi gatavojas pasaules kausa izcīņai, Eiropas čempionātam un pasaules čempionātam. Svarīgākās sacensības šosezon būs pasaules čempionāts, kas notiks Vācijā, Altenbergā, skaidro Z. Šaicāns: "Tāpēc izdomājām trenēties uz ledus, lai laikus sāktu atstrādāt pingvīnu kustības tehniku. Vācijas sportistiem jau šobrīd ir pieejamas ledus estakādes, un viņi pakāpeniski liek kopā starta tehniku. Kolēģi zina, ka arī Kanādas sportisti pakāpeniski slīpē startu."

Pēteris Cīmanis norāda, ka ledushalles ledus ir tuvāks īstajam ledum. Viņš saka, ka ledus Liepājā ir pieejamāks nekā Rīgā, kur tas, pirmkārt, ir divreiz dārgāks, bet otrkārt – trīsreiz noslogotāks.