Kanoe airētāji Pranks un Tints izcīna 17. vietu pasaules čempionātā

Latvijas kanoe airētāji Aivis Tints un Gatis Pranks sestdien Budapeštā finišēja astotie pasaules čempionāta B finālā 1000 metru distancē, kas kopējā ieskaitē deva 17. pozīciju.

Latvieši finišēja pēc trim minūtēm un 51,67 sekundēm, apsteidzot vienu laivu. No labākajiem viņi atpalika vairāk nekā sešas sekundes.

Tintam un Prankam bija vienas no reālākajām izredzēm no Latvijas jau šomēnes tikt pie olimpiskās ceļazīmes. Lai to paveiktu 1000 metru kanoe airēšanas divniekos, 2019. gada pasaules čempionātā jāiegūst vismaz astotā vieta. Latvijas divniekam šoreiz tas neizdevās, taču pēcāk būs vēl citas iespējas. Tokijas spēļu 1000 metros vīriešu divnieku kanoe airēšanā piedalīsies 13 laivas.

Tikmēr uzvaru C finālā smaiļošanas 200 metros sestdien izcīnīja Roberts Akmens, distanci noslēdzot 36,05 sekundēs. Akmens cerēja uz tikšanu A finālā un olimpiskās ceļazīmes izcīnīšanu, bet viņam nācās samierināties ar C finālu un 19. vietu sacensību noslēgumā.

Pie augstākas vietas sestdien tika smaiļošanas divnieks Roberts Pumpa un Mārtiņš Veispals, kuri guva ceturto vietu 500 metros. Tomēr šī vīriem nav olimpiskā distance, līdz ar to tajā bija mazāka konkurence.

Vēl trim Latvijas laivām sestdienas vakarā gaidāmi starti pusfinālos. Kanoe vienniekos 1000 metros uz starta stāsies Roberts Lagzdiņš, smaiļošanas 200 metros divniekā, kas ir neolimpiska distance, airēs Edvards Ceipe un Kristaps Laube, bet mūsu valstij sesijas galvenais starts sāksies plkst. 18:30, kad smaiļošanas četriniekā 200 metros airēs Aleksejs Rumjancevs, Kaspars Tīklenieks, Deniss Volkovs un Aldis Artūrs Vilde. Katrā no airējumiem A finālu sasniegs trīs labākās laivas.