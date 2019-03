Ķibermanis un Miknis PČ izcīna sesto vietu

Atslēgvārdi bobslejs | matīss miknis | oskars ķibermanis

Vistleras trasē Kanādā noslēgušās pasaules čempionāta sacensības bobsleja divnieku ekipāžām. Sesto vietu ieguva Latvijas vadošā ekipāža Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis, bet Ralfam Bērziņam/Dāvim Spriņģim pilota PČ debijā 21. rezultāts. Tikmēr piekto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva vācu pilots Frančesko Frīdrihs.

Pēc pirmās pasaules čempionāta sacensību dienas, proti, pirmajiem diviem braucieniem, Oskara Ķibermaņa un Matīsa Mikņa divnieks ieņēma piekto vietu, summā no līdera atpaliekot 0,43 sekundes, bet no labāko trijnieka - 0,14 sekundes.

Līderpozīciju pēc pirmā brauciena pārņēma pasaules čempioni un Pasaules kausa ieguvēji Frančesko Frīdrihs/Torsteins Margiss, kuri otrajā braucienā apsteidza mājiniekus Džastinu Kripsu/Kameronu Stounsu. Trešajā pozīcijā vācieši Niko Valters/Pauls Krencs. Trešajā braucienā ekipāžas startē secībā no pirmās vietas uz leju, un izšķiras, kuras būs ātrākās 20 trīs braucienu summā un iegūs tiesības startēt arī ceturtajā braucienā.

Trešais brauciens

Ķibermanis/Miknis starta ieskrējienu veica 4,80 sekundēs, kas tobrīd bija otrs labākais laiks. Tomēr arī Oskaram neizdevās veikt ideālu braucienu, no trases vidusdaļas uz leju tika pieļautas pāris kļūdas, un finišā latviešiem piektais laiks gan summā, gan braucienā - konkurentu pārsvars bija tikai pieaudzis. Labāko trijnieks jau 0,38 sekunžu attālumā.

Pirmā ekipāža, kurai izdevās kādu konkurentu apsteigt, bija Kanādas otrais divnieks - Springs/Raits, kas uzrādīja trešo ātrāko brauciena laiku, atpaliekot tikai no Frīdriha un Valtera. Teicamais sniegums trešajā braucienā ļāva kanādiešiem pakāpties par veselām divām vietām, apdzenot gan Ķibermani, gan Holu - trīs braucienu summā no Valtera gan visai liels 0,27 sekunžu atstatums. Ļoti labs brauciens padevās arī Dienvidkorejas ekipāžai Vons/Kims, kas summā no Ķibermaņa divnieka atpalika vien par 0,02 sekundēm.

Par lielāku pārsteigumu parūpējās arī Monako divnieks Rinaldi/Veins, kas uzrādīja pat otro labāko laiku braucienā (51,33), apsteidzot tuvākos konkurentus - Johannesu Lohneru un Maksimu Andrianovu. Tikmēr Ķibermanim/Miknim no labāko desmitnieka sliktākais laiks trešajā braucienā.

Ceturtais brauciens

Labāko desmitnieks jau pirms pēdējā sacensību brauciena bija pārliecinoši atrāvies no pārējiem, līdz ar to desmitajā vietā esošā Krievijas ekipāža Andrianovs/Malihs droši saglabāja savu pozīciju. Nelielu pārsvaru pār krieviem izdevās noturēt Lohneram/Vēberam. Trešajā braucienā Monako ekipāža Rinaldi/Veins uzrādīja pat otro labāko laiku, tomēr ceturtajā piegājienā uzstādīto latiņu nenoturēja, piekāpjoties Lohneram par vienu simtdaļu.

Ķibermanis/Miknis sacensību noslēdzošajā braucienā uzrādīja 4,76 sekunžu ātru starta laiku, kas bija atkārtots labākais starts šodien. Brauciena sākumā tika pieļauta rupjāka kļūda, tomēr turpinājumā Oskaram izdevās kļūdas izlabot. Nelielais pārsvars pār Dienvidkorejas ekipāžu Vons/Kims beigās samazinājās, taču finišā latviešiem labākais laiks braucienā (51,46) un par 0,03 sekundēm korejieši pārspēti arī summā - sešinieks čempionātā garantēts.

Briti Hols/Glīsons rupji kļūdījās pēc starta, kas rezultējās kļūdu virknē. Tiesa, turpinājumā pilots vairs vaļības nepieļāva, nelielu pārsvaru saglabāja un finišā pārspēja latviešus par desmitdaļu. Braucienā gan abām ekipāžām vienāds laiks. Krisa Springa pilotētajam divniekam pie izcila brauciena bija iespējas pacīnīties par vietu uz goda pjedestāla. Startā kanādieši bija lēnāki, bet trases gaitā Springam izdevās deficītu atspēlēt - finišā kanādiešiem un britiem vienāds laiks četru braucienu summā.

Niko Valtera handikaps pēc trim braucieniem bija 0,27 sekunžu apmērā. Vācieša pārsvars bija gana liels, lai arī pielaistu pāris sīkas neprecizitātes, kas neliedza uzrādīt labāko laiku summā un nodrošināt sev un stūmējam Paulam Krencam godalgu. Mājinieku galvenās cerības Kripss/Stounss ar nevainojamu braucienu un pretinieka neveiksmi vēl varēja cerēt uz triumfu. Kanādieši izdarīja teju visu, ko varēja, uzrādot labāko laiku braucienā.

Pārliecinošie sezonas līderi Frīdrihs/Margiss pēdējā braucienā uzrādīja dienas labāko starta laiku, pārliecinoši veica visu trasi un godam noveda sacensības līdz uzvarai. Vācu ekipāžai šādā sastāvā jau ceturtais pasaules čempiontituls divniekos pēc kārtas, bet pilotam Frīdriham - piektais.