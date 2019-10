Kikbokserim Kristapam Zīlem gaidāma MMA cīņa bez noteikumiem Dubaijā

Atslēgvārdi kikbokss | kristaps zīle | cīņas sports

Viens no Latvijas labākajiem kikbokseriem, liepājnieks Kristaps Zīle pošas uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, – tur paredzēta MMA cīņa bez noteikumiem, turklāt sacensība notiks būrī ("cage fight"). Pretiniekos liepājniekam būs sportists no Krievijas Aleksandrs Vezhevatovs.

Cīņa Dubaijā paredzēta svētdien, 3.novembrī, portālam liepajniekiem.lv pastāstīja K.Zīle. "Būtībā kā ielas cīņa, – bez ekipējuma, rokās tikai mazi cimdiņi, un darīt varēs gandrīz visu – sist pie zemes, ar elkoņiem," liepājnieks raksturo gaidāmo sacensību. "Redzēju arēnu, izvietojumu – būs jaudīgi. Arī izvēlētā vieta, viesnīca, ir viena no labākajām Dubaijā," papētījis Kristaps. "Mana un vēl citu sportistu cīņas notiks mūzikas festivāla ietvaros. Festivāls ir kas līdzīgs "Jaunajam vilnim", kas notika Jūrmalā. Tas būs trīs dienas, pirmajās divās uzstāsies populārākās Krievijas estrādes zvaigznes, bet trešajā dienā arēnā uzstādīs ringu un notiks cīņas." Būšot 10 sportistu pāri no visas pasaules – Brazīlijas, Amerikas, Baltkrievijas, Anglijas utt. Kristaps ir vienīgais no Latvijas.

Liepājniekam pretiniekos iedalīts sportists no Krievijas Aleksandrs Vezhevatovs. K.Zīle zināja teikt, ka viņš ir pieredzējis kikbokseris, nedaudz smagāks. "Protams, ir neliels iekšējs satraukums. Jo cilvēks ir gatavojies, trenējies, spēcīgs. Bet man patīk izaicinājumi. Un tas attiecas ne tikai uz cīņām, bet vispār dzīvi kopumā," savas šā brīža sajūtas raksturoja Kristaps. Par to runājot, viņš izmanto salīdzinājumu: "Kā mūziķis, kas spēlējis uz mazām skatuvēm, un pēkšņi saņēmis uzaicinājumu kāpt uz lielas skatuves, jūtas patīkami, tā arī es. Tas ir plus sportā, – ka tu izraujies no ikdienas, redzi kaut ko citu."

K.Zīle parasti startē K-1 cīņā un taiboksā. Kopš pēdējās reizes, kad piedalījies MMA cīņā bez noteikumiem, esot pagājis diezgan ilgs laiks. Kopumā savā sportista karjerā tādas aizvadījis divas – Latvijā, kur guvis uzvaru, un Dienvidāfrikā, kur savukārt iedzīvojies traumā – kājai pārrāvis muskuli. Turpmākos trīs mēnešus nācies pārvietoties ar kruķiem. Taču šī nepatīkamā pieredze atstāta pagātnē, un liepājnieks ilgi nedomājot pieņēmis lēmumu tomēr piedalīties. Tā kā trenējoties daudzi gadi pavadīti ārpus Latvijas un sacensības piedzīvotas dažādās pasaules vietās, cīņu vide Kristapam ir pazīstama, un viņš to uzskata par lielu plusu. "Man ir pieredze, tāpēc, aizbraucot uz it kā svešu vietu, jūtos brīvi, kas manuprāt, ir ļoti svarīgi. Izpaliek lieks stress, varu domāt un koncentrēties tikai uz gaidāmo notikumu," atzīst kikbokseris. "Fiziski esmu gatavs, jānoskaņojas tikai metāli. Tas arī parāda, cik spēcīgs patiesībā esi."

Nesen Liepājas Olimpiskajā centrā notikušajā cīņu šovā "Fight Night Liepāja" gūtā uzvara K.Zīlem devusi pārliecību par saviem spēkiem. Lai arī ilgu laiku viņš nebija nekur startējis, tas neliedza uzvarēt Krievijas sportistu Timuru Ishmukhamedovu. "Nebija ļoti grūti," viņš secina, "procentuāli runājot, strādāju uz kādiem 60, 70 procentiem. Daudz situ ar kājām, lai gan gadu nebiju to darījis, visu laiku boksējos. Man Liepājā nav līdzvērtīgs sparinga partnera."