Krīt rekordi un normatīvi

Liepājas Sporta spēļu skolas vieglatlētikas trenere un metodiķe Diāna Lauva par pašas un savu kolēģu audzēkņu panākumiem labprātāk vēlētos runāt sezonas beigās, nevis tās ievadā, un viņai taisnība – sportā svarīgākais ir galarezultāts. Taču mūsu pilsētas vieglatlēti vasaras sezonu ir iesākuši tik sekmīgi, ka gribējās ieskatīties viņu darba ikdienā, lai saprastu, kas jauniešiem ir ļāvis sezonas startā labot vairākus Liepājas rekordus, kā arī kvalificēties sava vecuma grupas Eiropas čempionātiem.

Liepājas jaunatnes vieglatlētikas panākumi ir skaidrojami ar kvalitatīvu treniņu darbu pieredzējušu treneru vadībā, labiem treniņu apstākļiem visa gada garumā, ko nodrošina LOC vieglatlētikas manēžas uzsliešana, kā arī Liepājas Sporta spēļu skolas nodrošinātais atbalsts vadošajiem šī sporta veida pārstāvjiem.

Panākumus sekmē arī sporta veida masveidība, un Liepājas vieglatlētiku raksturo ne tikai kvalitāte, bet arī kvantitāte, stāsta Diāna Lauva: "Audzēkņu skaits ir mainīgs – tas aug, un tas ir lieliski. Nu jau mums ir 320, bet pāri 200 audzēkņu atzīmei mēs bijām jau pagājušajā gadā. Protams, ka savu pienesumu ir devusi manēža, bet nevarētu teikt, ka arī pirms tās grupās būtu bērnu trūkums. Audzēkņu bija mazāk, bet grupas tāpat bija pilnas, un nebija tā, ka treneriem bērnu trūkuma dēļ nebūtu darba. Domāju, ka, sākot no šī gada, audzēkņu skaits vēl palielināsies."

Pēdējā laikā Liepājas vieglatlētikas treneru pulciņu ir papildinājuši vēl divi speciālisti, kuri strādā tieši ar gados mazākajiem sportistiem, un kopumā ar sporta karalienes vasaļu audzināšanu nodarbojas deviņi treneri. Tieši no viņiem vislielākajā mērā ir atkarīgi jauniešu panākumi, tādēļ liela loma tam, cik viņi ir uzņēmīgi un ieinteresēti. "Šobrīd, manuprāt, mums ir labākais treneru sastāvs. Ir jaunie treneri un ir vairāk pieredzējuši speciālisti. Skolā strādā trīs treneri, kuri ir mūsu bijušie audzēkņi – Arnis Trankalis, Ieva Lanka un Anna Zīverte. Pēdējos piecos gados esam palielinājuši treneru skaitu no pieciem līdz tagadējiem deviņiem."

Zināmas galvassāpes LSSS vieglatlētikas nodaļas darbiniekiem ir, bet tās izklausās pēc patīkamām galvassāpēm. Proti, treniņu grupas ir pārpildītas, jo treneri nevēlas atteikt bērniem un viņu vecākiem, tāpēc tiekot uzņemti faktiski visi interesenti. Līdz ar to grupās trenējoties pat 30 bērnu un neesot iespēju aizvadīt normālu, kvalitatīvu treniņu. D. Lauva priecājas par to, ka vieglatlētikai Liepājā ir liela piekrišana: "Latvijā gandrīz visur uztraucas par to, ka nav, kas trenējas vieglatlētikā. Tā ir lielākā sāpe. Visus audzēkņus paņem citi sporta veidi. Liepājā vismaz pēdējos 10 gados tā nav."

Vieglatlētikas popularitāti trenere skaidro ar to, ka mūsdienās moderna ir vispārējā fiziskā sagatavotība, bet vieglatlētika sportā ir pamatu pamats.

Diāna stāsta, ka liepājnieku mērķis ir audzināt pēc iespējas vairāk Latvijas izlases dalībnieku un kandidātu. Šāda statusa iegūšana jauniešiem ir ļoti motivējoša: "Mūsu skolā ir sava motivējošā sistēma – ja tu esi izlases kandidāts vai tās dalībnieks, tad ir apmaksāta treniņnometne, ir apmaksātas pusdienas, nav jāmaksā mēneša treniņu maksa, var tikt pie laba ekipējuma."

