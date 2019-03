Kupšis uzvar Vecumniekos

Atslēgvārdi Jānis Kupšis | šautriņu mešana

Pēc piecu gadu pārtraukuma atkal aizvadīta Vecumnieku kausa izcīņa šautriņu mešanā. Šīs sezonas trešajās reitinga sacensībās vīriešu konkurencē uzvarēja Liepājas kluba "Vienradzis" pārstāvis Jānis Kupšis.

Sacensībās kopumā piedalījās 120 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, kas līdz šim ir reitinga sacensību apmeklētības rekords.

Vīriešu konkurencē sportisti sākotnēji samēroja spēkus 16 apakšgrupās, savukārt izslēgšanas spēlēm kvalificējās katras grupas četri labākie dalībnieki.

Saspringtās sacensību dienas noslēgumā par Vecumnieku kausa ieguvēju kļuva Jānis Kupšis no DK "Vienradzis", kurš finālā ar 5:2 pārspēja ranga līderi Žani Buklovski no ŠMSK "Asās adatas".

Sieviešu konkurencē sacensības sākotnēji norisinājās astoņās apakšgrupās, un no katras grupas izslēgšanas spēlēm kvalificējās divas labākās šautriņu metējas.

Priekulniece Irēna Bauze sacensībās finišēja 3. vietā, bet par uzvarētāju kļuva Sarmīte Lavrentjeva no DK "Irlava". Gan jauniešu, gan junioru konkurencē finālā spēkojās Roberts Buļko no ŠMK "Priekule" un Ralfs Laumanis no ŠMK "Liepāja". Abos finālos ar vienādu rezultātu 3:2 pārāks bija Roberts Buļko.

Nākamās reitinga sacensības norisināsies 30. martā Vecpiebalgā.