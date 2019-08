Latvijas čempionātā burāšanā cīnīsies vairāk nekā 120 sportisti

Atslēgvārdi burāšana | latvijas čempionāts

No 29.augusta līdz 1.septembrim Liepājā, Karostas pludmalē, norisināsies Latvijas čempionāts burāšanā “Techno293”, “Optimist” un “Laser” klasēs. Šīs ir jauniešu un pieaugušo sporta burāšanas klases. Plānots, ka čempionāts pulcēs vairāk nekā 120 sportistus no visas Latvijas un viesus no Baltijas valstīm.

29.augustā pirmo reizi Latvijā notiks stafetes regate “Liepājas Ostas kauss” Liepājas kanālā starp tiltiem. Šāds stafetes brauciens ir jaunums.

30.augustā pulksten 13 notiks Latvijas čempionāta svinīga atklāšana un pulksten 14 tiks dots pirmais starts.

Sākot ar 31.augustu, līdz 1.septembrim katru dienu no pulksten 10 burāšanas cienītāji, līdzjutēji un visi interesenti varēs baudīt aizraujošās dalībnieku sacīkstes. 1.septembrī pulksten 17 notiks svinīga čempionāta uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.

“Prieks, ka Liepāja ir kļuvusi par nopietnu burāšanas sacensību norises vietu. 2018.gadā bijām mājvieta Pasaules čempionātam vindsērfingā jauniešiem, bet šogad ieguvām tiesības rīkot Latvijas čempionātu burāšanā vējdēļu un divās švertlaivu klasēs, kas ir kā pirmais mazais solis uz lielāku mērogu sacensībām tieši švertlaivu klasēs. Liepāja ir lieliska vieta šādiem čempionātiem un kausiem, jo šeit ir divas būtiskākās lietas - vējš un atklāts ūdens. Lai sacensības notiktu, vēja ātrumam jābūt vismaz pieciem metriem sekundē. Ceram, ka Liepājas klimats mūs nepievils,” stāsta Latvijas čempionāta tehniskais organizators Jānis Jēkabsons.

Čempionātā dalību ir pieteikuši sportisti no Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Engures, Kuivižu un citiem Latvijas klubiem.

Latvijā ar šo sporta veidu nodarbojas mazliet vairāk nekā 40 gadu, bet Latvijas Olimpiskās burāšanas skolas vadība uzskata, ka vindsērfinga un burāšanas popularitāte Latvijā aug.

“Neskatoties uzburāšanas sezonalitāti un salīdzinoši augstām ekipējuma izmaksām, pieaug jauniešu skaits, kas vēlas apgūt šo sporta veidu. Arvien ar jauniem spēcīgiem un perspektīviem sportistiem piepildās Latvijas burāšanas izlases rindas. No burāšanas tieši vindsērfingā Latvijas sportisti ir guvuši vairāk pasaules titulus un dalības olimpiādēs, kā jebkurā citā burāšanas veidā, tāpēc vindsērfings ir nozīmīga Latvijas burāšanas sporta daļa,” sacīja Latvijas Olimpiskās burāšanas skolas dibinātājs un pasaules čempions Jānis Preiss.