Lielākais drauds – netikt uz treniņiem

Katrs dara, ko spēj, un dara ar prieku. Silvis (no kreisās) un Arnis slaloma trasē dodas ar transportlīdzekļiem.

Pirms vairākiem gadiem aizsāktais projekts, kura laikā jaunieši ar īpašām vajadzībām apgūst jaunas sportiskas prasmes, šogad paplašinājies – līdztekus skeitborda slalomam vairāki puiši nodarbojas arī ar krosfitu.

Sporta kluba "CF Liepāja" trenerim Gundaram Lauvam šī bija pirmā pieredze darbā ar šādu grupu. Sākumā bijis jāpierod, jāsaprot, ko viņi var. "Tā ir savādāka pieredze, interesantāka," saka G. Lauva. "Un attieksme no viņiem pašiem ir forša." Trenerim nav tik viegli kā parasti, bet morālais gandarījums esot pavisam cits, kad redzams, ka cilvēks iemācījies ko jaunu un to var izdarīt. "Naudas izteiksmē tas vispār nav mērāms, tās dēļ tur nekas nenotiek. Tas ir tikai no laba prāta. Lai cilvēkiem ko labu izdarītu." Palēkāt, paskriet, paboksēties, padarboties ar kādu trenažieri – valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Liepāja" jauniešiem tādas pārmaiņas ikdienas dzīvē patīk tāpat kā jebkuram citam. "Viņiem prieks! Un enerģijas viņiem pietiek." Trenerim izdevies apvienot fiziskas aktivitātes, kur iespējams izlikt enerģiju, ar "mazāk interesanto daļu, kur jāapgūst tehnika".

Doma par šādu sadarbību bijusi jau vismaz gadu, un šogad iespēja pati radusies, kad biedrības "Old School Skateboard Guys in Liepaja" vadītājs Ainars Jermačenko piedāvājis iesaistīties kopīgā projektā.

Biedrība jau vairākus gadus ik vasaru organizē projektus, lai iesaistītu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un attīstītu viņu spējas. Šovasar jaunieši no VSAC "Kurzeme" filiāles "Liepāja" apmeklēja arī treniņus krosfita zālē un kopā ar Ainara Jermačenko trenētajiem jaunajiem slaloma skeitbordistiem devās arī pārgājienā gar jūras malu.

Kontakts ar krosfita treneri jauniešiem bija "riktīgi labais", smaidot saka filiāles "Liepāja" sporta skolotājs Kārlis Kandevics. "Katru dienu rāda savus musīšus," viņš smējās, raugoties uz saviem audzēkņiem, kuri vasaras beigās uz skeitparka slaloma celiņa izrādīja arī savas skeitošanas prasmes, sacentās un saņēma apbalvojumus. Ieguldītais darbs ir acīmredzams, jo puišu prasmes skeita dēļa pārvaldīšanā ir ļoti attīstījušās. Visi vasaras treniņi viņiem bijuši tik ļoti svarīgi, ka pats lielākais drauds bijis kādu nepaņemt līdzi nedarbu dēļ. "Bija gatavi pat ekskursijā nebraukt, lai neviens treniņš nav jākavē."

"Būtu jau labi, ja mēs mazāk kurnētu, bet vairāk kaut ko darītu," G. Lauva saka par domām un izjūtām, kādas radušās pēc darba ar šiem jauniešiem. Bet otram jau nevar iestāstīt, ka kaut kas jādara, to vislabāk ir ar savu piemēru parādīt. Vai šis darbs nebija emocionāli grūts? "Ir dzīvē šis tas redzēts, un šis nebūt nebija tas trakākais. Tas viss ir normāli. Cilvēki ir jāpieņem tādi, kādi viņi ir." Drīzāk pārdomas bijušas par sabiedrības attieksmi, par cilvēkiem, kas izvēlas nevis palīdzēt, ja tas ir iespējams, bet pagriezt muguru lietām, kuras nevēlas redzēt.

Šovasar "CF Liepāja" treneri strādājuši arī ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri apmeklējuši Latvijas Bērnu fonda rīkoto nometni Bernātos. G. Lauva sakās esam gatavs labprāt iesaistīties šādos projektos arī turpmāk.

"Liels respekts Kārlim, kurš bērnus ir iemācījis būt tuvākiem sabiedrībai, braukt ar riteni, iet uz jūrmalu un citas mums pašsaprotamas lietas," G. Lauva uzsver, ka bez sporta skolotāja K. Kandevica attieksmes un ieguldītā darba tas viss nebūtu iespējams.

Projekts līdzfinansēts pašvaldības rīkotajā ikgadējā NVO projektu konkursā.