Lielo balvu paņēma Preiss

Atslēgvārdi vējdēļu burāšana | jānis preiss

Liepājas pludmalē un ostas akvatorijā norisinājās vējdēļu burāšanas sacensības "Liepājas Grand Prix 2017". Divu dienu sacensību kopvērtējumā pārliecinoši triumfēja Jānis Preiss.

Sacensību pirmajā dienā 15 sportisti cīnījās slaloma distancē. Sacensību vietā savas korekcijas ieviesa Liepājas vēji, un dienas otrajā pusē mači tika pārcelti no jūras uz ostas akvatoriju. Burātāji aizvadīja piecus braucienus, no kuriem divi vājākie starti kopvērtējuma ieskaitē netika ņemti vērā. Uzvarot visos piecos braucienos un iegūstot 3 punktus, par pirmās dienas neapšaubāmu līderi kļuva liepājnieks Jānis Preiss, kurš pārstāv kluba "Rīdzene – Rietumkrasts" krāsas. Slaloma distances 2. vietā ar 6 punktiem bija Aleksandrs Ļeontjevs no "Surfline", bet 3. vietā ar 9 punktiem ierindojās Ēriks Voroņins.

Otrajā dienā sportisti spēkojās kursa distancē, un arī šoreiz nepārspēts palika Jānis Preiss, kurš triumfēja arī kopvērtējumā. Skaitot abu dienu rezultātus kopā, 2. vietā ierindojās Aleksandrs Ļeontjevs, bet 3. vietu ieņēma Ansis Dale no "Extreme sports".

Arī jauniešiem Techno 293 klasē bija jāveic slaloma un kursa distance. Par uzvarētāju U17 vecuma grupā kļuva Annija Punte, bet U15 grupā nepārspēts palika Edijs Bušmanis. Abi sportisti pārstāv "Rīdzenes" klubu.