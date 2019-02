Liepājā atklāts Sporta veselības centrs

Atslēgvārdi loc | loc manēžā | sporta veselības centrs

Februāra pirmajā dienā Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžā tika svinīgi atklāts jaunais Sporta veselības centrs, kurā iespēja diagnosticēt savu fizisko stāvokli būs gan profesionāliem sportistiem un sporta skolu audzēkņiem, gan par maksu arī ikvienam interesentam. Centrs tapa aptuveni pusgada garumā, bet tā kopējās izmaksas ir ap 200 tūkstošiem eiro.

Viens no centrā strādājošajiem speciālistiem Oskars Muižnieks atklāja, ka centrs pilnvērtīgi darbojas jau kopš pagājušā gada decembra un diagnosticē Liepājas sporta skolu audzēkņus, bet 1. februāris ir diena, kad centrs ir sācis pilnvērtīgu darbu.

"Šis centrs kļūs nevis par bubuli, bet par lielu atbalsta punktu, kas ir vajadzīgs sportistiem, treneriem un vecākiem," atklāšanā sacīja LOC manēžas vadītājs Artis Lagzdiņš. Viņš pauda, ka šī centra atklāšana ir mazs, bet atbildīgs brīdis Liepājas un Latvijas sportā: "Sportistiem pienāk brīdis, kad viņi saprot – ir vajadzīga palīdzība, lai, turpinot trenēties, saprastu, ko darīt tālāk. Jau ļoti sen stāstīju pilsētas vadītājiem par šāda centra nepieciešamību, un tapa uzdevums sākt veidot šo centru.

Arī Latvijas Olimpiskās vienības vadītājs Einārs Fogelis ir gandarīts par Liepājā paveikto: "Līdzīga laboratorija atrodas Latvijas Olimpiskajā vienībā un varbūt vēl pāris vietās Rīgā. Attīstās arī Valmiera. Domāju, ka centrā esošais aprīkojums būs noderīgs ne tikai pieredzes bagātiem sportistiem. Pirmais svarīgais solis ir bērni. Domāju, ka šajā ziņā ne tikai Liepājai, bet visam reģionam būs daudz darāmā."

Kādas tad ir šī centra iespējas? Tajā var veikt daudzus mērījumus sākot no pašiem vienkāršākajiem – auguma, svara un asinsspiediena līdz sarežģītākiem: "Filmējam sportistu skriešanu, lai uzzinātu skriešanas tehniku un stāju, muskuļu parametrus. Liekam to bildi kopā, lai treneriem būtu informācija par to, kas notiek ar sportistiem. Mums centrā strādā fizioterapeits, kurš ir arī ļoti augsta klases sportists – Oskars Muižnieks (olimpisko spēļu dalībnieks biatlonā, kalnu riteņbraukšanas sacensību dalībnieks – aut.). Uzskatu, ka viņš ir mūsu pievienotā vērtība, jo sportisti sastop ne tikai medicīnas personālu, bet arī sportistu, kurš nebaidās izmantot savu pieredzi, runājot ar jaunajiem atlētiem."

Pakalpojumu klāstā ietilpst arī funkcionālā testēšana muskuļiem, gurnu locītavām, līdzsvaram, kāju darbībai. Ir iespējams arī padziļināti noteikt ĶMI jeb ķermeņa masas indeksu, uzzinot ne tikai auguma un svara proporciju, bet arī tauku, muskuļu, ūdens un kaulu īpatsvaru ķermenī, pauž A. Lagzdiņš.

Tāpat centrā ir iekārtots arī fizikālās terapijas, magnētu terapijas, lāzeru terapijas un triecienviļņu terapijas kabinets, lai palīdzētu sportistiem akūtu problēmu gadījumā vai rehabilitācijas laikā.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 4. februāra numurā.