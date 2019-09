Liepājā noslēgušās starptautiskās tenisa sacensības U12 vecuma grupai

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

No 25. līdz 30.augustam Liepājā norisinājās starptautiskās sacensības jauniešiem “Liepaja International Tournament U12”. Tajās piedalījās 85 jaunie tenisisti no visas Eiropas. No liepājniekiem vislabāko sniegumu rādīja Marija Lauva, kura dubultspēlēs kopā ar partneri no Lietuvas izcīnīja 2.vietu, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Bogdans Kozlovs, Laura Kristiāna Sprūde, Marija Lauva, Laura Kļaviņa un Elizabete Marta Hamitova.

Zēnu konkurencē vienīgais Liepājas pārstāvis Bogdans Kozlovs dalību sacensībās iesāka ar kvalifikācijas turnīru, kurā Bogdans nodrošināja sev vietu pamatturnīra grupu sacensībās.

Savā apakšgrupā B. Kozlovs izcīnīja vienu uzvaru trīs spēlēs, tādējādi ierindojoties trešajā vietā savā apakšgrupā un no turpmākās cīņas par uzvaru visā turnīrā izstājās. Uzvaru zēnu konkurencē izcīnīja norvēģis Olavs Bergs (Olav Berg), kurš dalību turnīrā uzsāka jau ar kvalifikācijas sacensībām.

Meiteņu konkurencē diemžēl neviena no liepājniecēm nespēja iekļūt noslēdzošajā astotniekā, kas cīnījās par uzvaru turnīrā. Meiteņu konkurencē uzvaru turnīrā izcīnīja Krevijas pārstāve Marija Golovina (Maria Golovina).

Liepājnieces piedalījās arī dubultspēļu sacensībās, kur vissekmīgāk veicās Marijai Lauvai, kura spēlēja kopā ar lietuvieti Austēju Vasiliauskaiti (Austeja Vasiliauskaite).

Marija un Austēja aizcīnījās līdz finālam, kurā piekāpās dubultspēļu sacensību uzvarētājām Poļinai Koroļovai (Latvija) un Annai Perelmanei (Anna Perelman – Krievija).

Savukārt, zēnu dubultspēlēs uzvaru izcīnīja lietuvietis Julius Aleksandrovs (Julius Aleksandrovas) un Krievijas pārstāvis Maksims Vlaslovs (Maxim Vlasov).