Liepājai divi Baltijas čempioni

Atslēgvārdi džudo | Ivans Mihaļovs | maksims duinovs | čempionāts

Rīgā divu dienu garumā norisinājās Baltijas džudo čempionāts U18 un U21 vecuma grupās. Par mūsu reģiona čempioniem kļuva Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēkņi Ivans Mihaļovs un Maksims Duinovs, kuri uzvarēja visās savās cīņās.

188 sportisti no 34 Baltijas klubiem un sporta skolām sadalīja kopumā 32 medaļu komplektus divās vecuma grupās jauniešiem un jaunietēm. Liepājas Komplekso sporta skolu pārstāvēja seši sportisti, kuri izcīnīja četras godalgas.

U18 vecuma grupā svara kategorijā līdz 81 kilogramam Maksims Duinovs līdz finālam pārspēja lietuviešus Mariusu Mitrohinu un Zigintu Cegeļski. Savukārt finālā mūsējais nolauza "Satori" kluba pārstāvi Edgaru Jurgenbergu.

Liepājnieks Ivans Mihaļovs startēja svarā līdz 55 kilogramiem un pirmajā cīņā pārspēja lietuvieti Ņikitu Zolotarjovu. Turpinājumā no Mihaļova rokas krita jelgavnieks Daniils Troščenkovs un Vsevoloda Zeļonija sporta skolas audzēknis Aleksandrs Korotkovs. Izšķirošajā cīņā mūsējais nolika uz lāpstiņām "Lido" kluba džudistu Viktoru Tarasovu un U18 vecuma grupā kļuva par Baltijas čempionu.

No liepājniekiem pie godalgām tika arī Maksims Čečotkins un Pāvels Višņovs. Čečotkins U21 vecuma grupā svara kategorijā virs 100 kilogramiem ierindojās 2. vietā, izšķirošajā cīņā zaudējot Vladlenam Jarockim (V. Zeļonija sporta skola). Sudrabs arī Pāvelam Višņovam, kurš U18 vecuma grupā svarā līdz 50 kilogramiem finālā piekāpās Robertam Javorskim no Alūksnes. Komandu vērtējumā Liepājas džudisti ieņēma 6. vietu, bet ar deviņām godalgām, no kurām piecas bija augstākā kaluma, uzvarēja "Kyodai".

10. februārī Rīgā notiks Latvijas U21 vecuma grupas atklātais čempionāts.