Liepājas čempionātā orientieristi sadala medaļu komplektus

Atslēgvārdi orientēšanās čempionāts | orientēšanās | dr-krasts

Sestdien, 12.oktobrī, orientēšanās sporta cienītāji pulcējās Bernātu atpūtas bāzē “Draudzība”, lai tuvākajā apkārtnē cīnītos par Liepājas čempionāta tituliem, vēsta Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās kluba “DR-Krasts” vadītājs Jānis Bethers.

Sacensībās piedalījās gan pieredzējuši sportisti, gan iesācēji. Kopumā dalībnieki startēja deviņās vecuma meistarības un divās “Open” grupās.

Vīru konkurencē nepārspēts palika kuldīdznieks Kristaps Bērziņš, aiz sevis atstājot Edgaru Bērziņu (OK “Saldus”) un liepājnieku Edgaru Sprūdu.

Dāmu konkurencē uzvaru izcīnīja Latvijas jauniešu izlases dalībniece Elza Ķuze (OK “Alnis”), otrā – Līga Virbule (OK “Taka”), trešā – Mārīte Bērziņa (OK “Taka”).

Liepājas orientēšanās čempionāts notika otro reizi un tas bija noslēdzošais šī gada orientēšanās sporta pasākums.