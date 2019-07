Liepājas īriena otrajā posmā uzvar Dzintars Skrundinieks un Sigita Kalinauska

Atslēgvārdi liepājas īriens | sacensības | beberliņi

28.jūlijā Liepājā, Beberliņos, norisinājās tautas sporta aktivitāte, Liepājas īriens, kas sevī ietver peldēšanas, airēšanas un skriešanas veidus, popularizējot visus šo sporta veidu elementus.

Sporta entuziasti un skatītāji atzina, ka pasākums esot piesaistījis, jo tas ir kas jauns un pieredzējušiem sportistiem ir interesanti sevi izlikt jau pirmajos metros, jo skrienot spēki tiek sadalīti, bet šeit nē.

Otrā posma uzvarētājs Dzinatrs Skrundinieks: "Šis, otrais posms, bija jau man zināmāks kā pirmais posms, jo Beberliņos un līdzīgas konfigurācijas trasē veicu jau to trešo gadu pēc kārtas. Tikai sajūtas, laikapstākļi, konkurence un dažādi sīkumi atšķiras. Bet tieši tas man ļoti patīk, ka ir arī iespēja atgriezties tieši tur pat un revanšēties sev par iepriekš pieļautām kļūdām uzrādot labāku sniegumu tajā pašā vietā. Man ļoti patīk tas, ka Beberliņu posmā ir ļoti daudz jāstrādā taktiski, jāuzvedas prātīgi, visam jāpieiet ar vēsu prātu, jo trasē ir ļoti, ļoti daudz mainīgu elementu un ļoti atšķirīgi viens no otra. Pārķerot vienu darbību viss aiziet pa ķēdi un sabrūk viss, jo kaut ko labot laika vienkārši nepietiek. Tieši šo iemeslu dēļ šī sacensība man tik ļoti patīk un pirms starta adrenalīna līmenis ir "griestos" . Man pašam šoreiz izdevās gandrīz viss un esmu apmierināts ar savu sniegumu. Šoreiz izvēlējos taktiku netrakot, līdz ar to biju varbūt drusku lēnāks, bet pietiekami ātrs lai uzrādītu ātrāko laiku un nepieļautu kļūdas, kuras summā atņem vēl vairāk laika. Patika tas, ka šoreiz dalībnieku pulks bija raibāks un ir jūtams, ka šī sacensība uzrunā aizvien vairāk cilvēkus. Redzu, ka sieviešu konkurence ir stipri mazāka. Tādēļ vēlos iedrošināt sievietes nenobīties un droši ņemt dalību šajās raibajās sacensībās. Tur nav nekas nepārvarams vai ļoti smags. Slodzi mēs izvēlamies katrs pats sev, izvēloties ātrumu kādā distanci veiksim. Paldies organizatoriem par viņu ieguldīto laiku un darbu, lai mums būtu šī iespēja!"

Sigita Kalinauska: "Paldies par saorganizētu svētdienas izklaidi. Viss bija feini izdomāts. Šādai karstai dienai ūdens aktivitātes bija tas kas vajadzīgs. Patika tas, ka otrā posmā skriešanas trasē bija vairāk atzīmes. Pirmā posmā gadījās nedaudz nomaldīties, bet šeit bija viss kārtībā. Nemaz nezināju, ka mūsu Beberliņu mežā ir tādi stāvi kalniņi. Mani nedaudz baidīja tas, ka būs jāpeld divas reizes.

Pēc ūdens aktivitātēm, sevi bija jāsapurina, lai turpinātu trasi. Ko varu ieteikt citiem, ir tas ka nevajag baidīties no jauniem izaicinājumiem. Ja neizmēģinās, tad nezināsi vai Tu to vari izdarīt."

Šis bija otrais no trim sērijas posmiem. Pēdējais posms norisināsies Dienvidu fortos 8.septembrī, kur tiks sadalītas vietas arī kopvērtējumā.

REZULTĀTI

Sievietes:

1. Sigita Kalinauska 10.15.1

2. Sandija Sorokina 10.38.7

3. Kristīna Petermane 13.32.8

Vīrieši:

1. Dzinatrs Skrundinieks 9.36.5

2. Sergejs Juhno 9.40.6

3. Dzintars Semenkovs 10.55.8

Juniori:

1. Dāvis Pankoks 11.08.7

2. Klāvs Kaupa 13.26.3

3. Eliass Džeriņš 16.51.3