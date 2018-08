Atslēgvārdi velobrauciens | liepājas velodiena | sacensības | beberliņi

Aktīvās atpūtas vietā “Beberliņi” norisinājās šīs vasaras lielākais riteņbraukšanas pasākums – “Liepājas velodiena”. Vīriešu konkurencē garāko distanci visātrāk nobrauca Matīss Bērziņš, bet ātrākā no dāmām bija Agnese Gludava, kura arī saņēma sacensību galveno balvu – jaunu velosipēdu no sacensību organizatoriem.

Talsinieks Matīss Bērniņš uzvaras laurus plūca, pieveicot 20 km garo MTB sporta distanci 56 minūtēs un 35.51 sekundē. Otrais labākais rezultāts 20 km MTB sporta distancē bija rīdziniekam Viktoram Nerugalam, kurš trasē pavadīja attiecīgi 57 minūtes un 2.57 sekundes, bet absolūtā vērtējuma trešajā vietā ierindojās “Gramzdas velosports” komandas riteņbraucējs Askolds Gludavs ar laiku 57 minūtes un 35.30 sekundes.

Pēc finiša 20 km MTB sporta distances uzvarētājs M.Bērziņš atzina, ka iepriekšējos Lejaskurzemes MTB velokrosa seriāla posmos braucis pa otrajām vietām, bet nesen tika iegādāts jauns velosipēds un izskatās, ka pirkums sevi ir attaisnojis. Vērtējot trasi, pēc brauciena sporta distances uzvarētājs secināja: “Trase bija salīdzinoši viegla, lai gan par uzvaru nācās krietni pacīnīties, jo kopējais starts īsti nepadevās. Brauciena laikā trasei piešāvos, izdevās panākt konkurentus un beigās jau nedaudz no viņiem atrauties.”

Sieviešu vidū labākā bija liepājniece Agnese Gludava – viņa MTB sporta 10 km distancē finišēja 38 minūtēs un 54.14 sekundēs. Pjedestāla otro un trešo vietu ieņēma priekulnieces. Otrajā vietā ierindojās “Priekules velokluba” braucēja Antra Dobele ar laiku 44 minūtes un 11.34 sekundes, bet trešā ātrākā bija Evija Pauzere no komandas “Gramzdas velosports” ar laiku 44 minūtes un 12.84 sekundes.

MTB sporta 10 km braucienā jauniešu vērtējumā godpilno pirmo vietu ieguva liepājnieks no riteņbraukšanas kluba “Liepāja” – Rauls Gūtmanis ar rezultātu 31 minūtes un 43.47 sekundes, bet jaunietēm uzvarēja grobiņniece Marta Petkus no RK “Liepāja” ar laiku 37 minūtes 3.34 sekundes.

MTB sporta 6 km brauciena bērnu vērtējumā uzvarēja Uvis Zvirbulis, trasē pavadot 19 minūtes un 47.81 sekundes.

Savukārt MTB sporta 10 km braucienā senioru vērtējumā ātrākais brauciens padevās Jānim Rutkupam ar laiku 32 minūtes 14.11 sekundes.

Rūpējoties par pasākuma dalībnieku un skatītāju ērtībām, starta/ EXPO zonā darbojās bērnu telts, kurā bērni varēja radoši izpausties un interesanti pavadīt laiku. Savukārt, lai monitorētu un novērtētu savu veselības stāvokli, turpat darbojās Veselības izziņas telts, kurā varēja veikt sirds slimību riska faktoru mērījumus.

Liepājas velodienā dalībnieku izvēlei bija pieejamas trīs distances. MTB sporta brauciena trase ierīkota aktīvās atpūtas vietas “Beberliņi” teritorijā. Katrai vecumu grupai noteikts apļu skaits, viena apļa garums no 1,1 līdz 2 kilometriem. Apļu skaits un garums atkarībā no vecuma grupas). Sacensību Ģimenes izturības brauciena distance ~ 16 kilometri bez laika kontroles ar ceļa policijas eskortu pa koplietošanas ceļiem. Pašiem mazākajiem – Bērnu brauciens, kura trase bija ierīkota starta/ finiša zonā vai netālu no tās. Distances garums no 200 metriem līdz 1,5 kilometriem, atkarīgi no vecuma grupas.

Kopumā Liepājas velodienā piedalījās 157 dalībnieki. MTB sporta braucienā startēja 102 dalībnieki. Ģimenes izturības braucienā piedalījās 24 riteņbraucēji. Savukārt Bērnu braucienos - 31 dalībnieks.

Organizatori sacensību uzvarētājiem un dalībniekiem bija sarūpējuši arī piemiņas balvas, medaļas un diplomus. “Ģimenes izturības brauciena” kuplākā (4 dalībnieki) komanda bija Grinbergu ģimene no Liepājas.

“Liepājas velodienu”, kas bija arī 2018. gada Lejaskurzemes MTB velokrosa seriāla 4. posms, organizēja riteņbraukšanas klubs “Liepāja” ar Liepājas pilsētas atbalstu.