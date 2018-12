Liepājnieki aizvada telpu orientēšanās sacensības

Atslēgvārdi orientēšanās | telpu orientēšanās | lielais dzintars

Vairāk nekā 130 liepājnieki un Liepājas viesi nedēļas nogalē izaicināja sevi un izmantoja unikālu iespēju – kartē iepazīt Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars”, piedaloties telpu orientēšanās sacensībās, informē Latvijas Orientēšanās federācijas pārstāvis Matīss Ratnieks.

Koncertzāles telpās bija izvietoti vairāki desmiti elektronisko kontrolpunktu, kuros dalībnieki reģistrējās noteiktā secībā. Pārvietoties ēkā un atrast kontrolpunktus dalībniekiem palīdzēja īpaši šīm sacensībām zīmētas orientēšanās kartes. Ēka ir arhitektoniski ļoti daudzveidīga, tāpēc sacensību organizatoriem bija iespēja sagatavot ne vien interesantas, bet arī sarežģītas orientēšanās distances.

Sacensību noslēgumā sestdienas pēcpusdienā ar Liepājas Sporta pārvaldes sarūpētajām balvām tika godināti ātrākie dalībnieki katrā grupā – S16 grupā Amanda Markus (Saldus OK), V16 grupā 1. vietā Paulss Veiss (ind.) un 2. vietā Dāvis Pankoks (LSSS FK Kurši), S21 grupā 1. vietā Elīna Mankus (Saldus OK), 2. vietā Laura Vīķe (Kāpa OK) un 3. vietā Emīlija Radzeviča (Ozons), V21 grupā 1. vietā Kārlis Priedītis (LūzerX), 2. vietā Arvis Gelbis (Kāpa OK) un 3. vietā Zigmārs Gailis (Auseklis IK), S40 grupā 1. vietā Līga Virbule (Taka TOK) un 2. vietā Skaidrīte Otaņķe (Taka TOK), kā arī V40 grupā 1. vietā Guntars Mankus (Saldus OK), 2. vietā Aldis Strožs (ind.) un 3. vietā Pēteris Īvāns (Taka TOK).

Pēc sacensībām liepājnieki atzina, ka šis sporta veids ir ļoti interesants, viņiem tas paticis un, ja būtu tāda iespēja, viņi labprāt piedalītos atkal. Tā kā pavisam nesen Latvijas Orientēšanās federācija Liepājā atjaunoja orientēšanās sporta tradīcijas, turpmāk iedzīvotājiem iespējas iepazīties un nodarboties ar orientēšanās sportu tikai pieaugs.

Telpu orientēšanās ir salīdzinoši jauns orientēšanās paveids, kas pēdējos gados izpelnījies lielu popularitāti. Katru rudeni – laikā no oktobra līdz decembrim – Rīgā un tās apkārtnē norisinās telpu orientēšanās sacensību seriāls Latvijas Telpu orientēšanās kauss, kura ietvaros sacensības notiek dažādās labi pazīstamās ēkās, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, VEF Kultūras pilī un citās.

Pateicoties ēku īpašnieku un apsaimniekotāju uzticībai, kā arī sacensību pieaugošajai popularitātei, arvien biežāk organizatori rod iespēju sacensības sarīkot arī ārpus Rīgas.