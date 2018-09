Liepājnieki gūst panākumus sacensībās

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

15. un 16.septembrī Liepājas Tenisa sporta skolas kortos norisinājās Liepājas čempionāts pieaugušajiem. Liepājas Tenisa sporta skolu pārstāvēja Mārtiņš Jaunzems, Andis Aigars, Martins Ivanovs, Alise Vindiga, Paula Jankova, Dana Gribeļska, Veronika Jociene, Anastasija Rižkova un Evelīna Ķīvīte.

Vīriešu konkurencē uzvaru turnīrā izcīnīja Mārtiņš Jaunzems, 2.vietā ierindojās Andis Aigars, savukārt, 3.vietu izcīnīja Andrejs Punka (PTA tenisa klubs). Sieviešu konkurencē par šā gada Liepājas čempioni kļuva Alise Vindiga, 2.vietu ieguva Evelīna Ķīvīte, bet 3.vietā ierindojās Veronika Jociene.

22.septembrī Jelgavā norisinājās “TK Jelgava balvas izcīņa” U9 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu šajā turnīrā pārstāvēja Orests Ronis, Karolīna Lāce un Poļina Iļasova.

Liepājas Tenisa sporta skolā portāls noskaidroja, ka meiteņu konkurencē Karolīna un Poļina, diemžēl, nespēja kvalificēties finālam. Karolīna Lāce ierindojās dalītajā 9.-12.vietā, savukārt, Poļina Iļasova ierindojās dalītajā 5.-8.vietā. Zēnu konkurencē Orests Ronis izcīnīja 1.vietu savā apakšgrupā, līdz ar to turpināja sacensties par uzvaru turnīrā. Pusfinālā Orests guva uzvaru un nokļuva finālā, kurā tika pārspēts Jēkabs Stikuts, līdz ar to Orests Ronis izcīnīja uzvaru “TK Jelgavas balvas izcīņā”.

23.septembrī Jelgavā norisinājās “Jelgavas balvas izcīņa” U10 vecuma grupā, kurā no Liepājas Tenisa sporta skolas piedalījās Timo Bertrams Tikums, Daniela Krušatina un Paula Gurecka.

Timo Bertrams Tikums ierindojās dalītajā 13.-16.vietā, savukārt Daniela Krušatina izcīnīja 9.vietu turnīrā. Paula Gurecka savā apakšgrupā izcīnīja 1.vietu, tādējādi turpināja sacensties par uzvaru turnīrā. Fināla kārtā Paula izcīnīja divas uzvaras trīs spēlēs un kopvērtējumā Paula Gurecka izcīnīja 2.vietu “Jelgavas balvas izcīņā”.

Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkne Patrīcija Špaka ir devusies uz Budapeštu Ungārijā, kur viņa Latvijas izlases sastāvā piedalās 2018.gada “Junior Fed Cup by BNP Paribas” fināla sacensībās. Starptautiskais turnīrs norisinās no 25. līdz 30.septembrim un tajā piedalās 16 labākās komandas no visas pasaules.

Pirmajā dienā Latvijas izlase ar 3-0 guva uzvaru pār Japānas izlasi. Patrīcija Špaka piedalījās vienspēlē, kurā ar 6-2 7-5 tika gūta uzvara pār japānieti. Otrajā dienā Latvijas izlase ar 3-0 pārspēja Brazīlijas izlasi. Patrīcija Špaka vienspēlē ar 6-1 6-2 guva uzvaru pār brazīlieti. Patrīcija kopā ar Stefāniju Poļiščuku sacentās arī dubultspēlē, kurā ar 6-3 6-2 latvietes guva uzvaru pār brazīlietēm. 27.septembrī Latvijas izlasei pretim stāsies ASV izlase, kura turnīrā izsēta ar 1.kārtas numuru.