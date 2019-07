Liepājnieki piedalās Eiropas jaunatnes invalīdu sporta spēlēs

Atslēgvārdi Eiropas jaunatnes invalīdu sporta spēles | cilvēki ar invaliditāti

No 12. līdz 16.jūnijam Čehijas pilsētā Brno notika Eiropas jaunatnes invalīdu sporta spēles, kurās piedalījās 12 sportisti no Latvijas bērnu un jauniešu sporta federācijas, kā arī četri liepājnieki – divi dalībnieki no Liepājas sporta kompleksās skolas – galda tenisa pārstāvji Aleksandrs Freibergs un Maksims Maļukovs, un biedrības „Cerība. Ticība. Mīlestība.” biedri Kārlis Kreicmanis un Rolands Kārkliņš, kurus pavadīja atbalsta personas un galda tenisa trenere Rasma Freiberga.

Sporta spēlēs piedalījās ap 400 dalībniekiem no Eiropas valstīm – bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem ar dažāda veida invaliditāti (kustību traucējumiem, bet bez intelektuālās attīstības traucējumiem, kā arī ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām).

Dalībnieki varēja piedalīties vieglatlētikas distancēs, Boccia un Boče spēlēs, kā arī dažādās peldēšanas disciplīnās, kas visas norisinājās Brno pilsētas sporta funkcionālajos centros.

No Latvijas delegācijas sportistiem vislabākos rezultātus uzrādīja Aleksandrs Siņicins no Rīgas, kurš galda tenisa vienspēlēs meistara kategorijas grupā ieguva sudraba medaļu. Vēl labus rezultātus galda tenisa dubultspēlēs pārī ar spēlētājiem no Slovēnijas uzrādīja savā kategorijā galda tenisisti Maksims Maļukovs un Rolands Kārkliņš.