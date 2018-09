Liepājnieks Latvijas U-16 izlasē startē Eiropas badmintona turnīros

Atslēgvārdi badmintons

Latvijas spēcīgākie jaunie badmintonisti, tostarp arī liepājnieks Gustavs Dāvids Brečs, divas pēdējās brīvlaika nedēļas pavadīja treniņnometnē Čehijā un Eiropas reitinga turnīros Polijā.

No 18. līdz 24. augustam Čehijas pilsētā Mostā norisinājās starptautiska badmintona treniņnometne jauniešiem “14th Victor International Superstars Camp”, kur meistarklases vadīja titulēti treneri no Indijas, Maltas, Itālijas un Čehijas. Nometnē piedalījās ap 80 jauno badmintonistu no Čehijas, Latvijas, Vācijas, Īrijas, Rumānijas, Ēģiptes, Maltas, Itālijas un citām valstīm. Mostā tika aizvadīts arī jaukto dubultspēļu turnīrs, kurā Gustavs pārī ar valmierieti Arīnu Babri gūstot četras uzvaras astoņās spēlēs deviņu pāru konkurencē izcīnīja 5.vietu.

Pēc nometnes mūsu badmintonisti devās uz Poliju, kur Lublinā no 27. līdz 29. augustam notika Eiropas valstu komandu turnīrs, kurā dalību ņēma arī Latvijas U15 un U16 izlases. Turnīrā piedalījās divas Polijas, Latvijas, Baltkrievijas un Slovākijas izlases, kā arī Opeles un Lejas Silēzijas vojevodistu komandas. Latvijas U15 izlase turnīrā izcīnīja 5.vietu, bet U16 izlase palika 8.

Labs sniegums liepājniekam Gustavam Dāvidam Brečam Latvijas komandas U16 izlases (4 puiši un 4 meitenes) sastāvā, kas pēc individuālajiem statistikas rādītājiem ar divām uzvarām jauktajās dubultspēlēs pārī ar siguldieti Diānu Aleksējevu un visās spēlēs kopā gūtiem 210 punktiem pret zaudētiem 268 punktiem ir demonstrējis labāko sniegumu puišu starpā un komandai kopumā devis trešo lielāko pienesumu.

Pēc komandu turnīra Latvijas spēlētāji, tostarp arī Gustavs, piedalījās turpat notiekošajā Eiropas jauniešu reitinga turnīrā “Polish U17 International”, kur gan liepājniekam nedz vienspēlēs, nedz jauktajā dubultspēlē neizdevās pārvarēt 1.kārtu. Jāatzīmē, ka no 15 Latvijas jauniešiem 2. kārtā ar trijos setos izcīnītu uzvaru pār Beļģijas spēlētāju izdevās iekļūt tikai rīdziniekam R.Miščenko un pateicoties augstiem reitinga punktiem uzreiz 2.kārtā bija izlikts Siguldas jauktais pāris D.Strazdiņš un M.Brengule.

Pēc atgriešanās mājās Gustavs Dāvids tā pat kā visi jaunieši atsāks savas skolas gaitas un turpinās gatavošanos nākamajam Eiropas jauniešu reitinga turnīram “Yonex Lithuania U17 International”, kas norisināsies no 5.-7.oktobrim Viļņā.