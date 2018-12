Meinhedā sasniedza otro kārtu

Atslēgvārdi madars razma | šautriņu mešana

Priekules šautriņu metējs Madars Razma kā pirmais no Baltijas valstu sportistiem piedalījās Profesionālās šautriņu mešanas spēlētāju asociācijas čempionāta finālturnīrā. Razmam, kurš turnīrā bija izlikts ar 45. numuru, pirmajā kārtā ar 6-4 pārspēja ranga 24. numuru Mikiju Manselu no Ziemeļīrijas. Turpinājumā priekulniekam bija jāsacenšas ar Britu šautriņu mešanas organizācijas eksčempionu Stīvenu Bantingu no Anglijas. Ar 13. numuru izliktais brits bija pārāks ar 6-4 un iekļuva trešajā kārtā.