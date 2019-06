No Gruzijas atgriežas ar sudrabu un bronzu

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

Jūnija sākumā Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkne Elza Tomase aizvadījusi samērā veiksmīgu starptautisko turnīru Gruzijā. Vienspēlēs Elza izcīnīja dalīto 3.vietu, savukārt, dubultspēlēs tika iegūta 2.vieta, informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktors Elans Zīverts.

No 3. līdz 8.jūnijam Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi norisinājās starptautiskās ITF Juniors sacensības “ITF Tbilisi Cup 2019”, kurās no Liepājas Tenisa sporta skolas piedalījās Elza Tomase un Valerijs Vorobjovs.

Valerijs Vorobjovs pamatturnīra 1.kārtā ar 4-6 1-6 piekāpās kazahstānim Šočrukam Geiratovam (Shokhrukh Gayratov) un diemžēl bija spiests izstāties no pamatturnīra. Taču paralēli vienspēļu turnīram Valerijs Vorobjovs piedalījās arī dubultspēļu turnīrā kopā ar Danielu Karapetjanu (Daniel Karapetyan – Armēnija). Dubultspēļu 1.kārtā pretim stājās ar 1.numuru izsētie Ilarions Daņiļčenko (Ilarion Danilchenko – Krievija) un Emīrs Sendogans (Emir Sendogan – Turcija). Spraigā cīņā ar 3-6 7-5 6-10 Valerijs un Daniels piekāpās saviem pretiniekiem.

Elza Tomase vienspēļu pamatturnīra 1.kārtā, samērā viegli ar 6-2 6-0 guva uzvaru pār krievieti Poļinu Koņevu (Polina Koneva). 2.kārtā ar 6-0 6-4 tika pārspēta krieviete Anastasija Kovaļeva (Anastasia Kovaleva). Ceturtdaļfinālā Elza ar 6-3 7-6(3) pārspēja Irēnu Muradjanu no Armēnijas (Irena Muradyan). Taču cīņā par iekļūšanu finālā Elza ar 0-6 4-6 piekāpās Tatjanai Nikoļenko no Kazahstānas (Tatyana Nikolenko). Līdz ar to vienspēļu turnīrā Elza Tomase izcīnīja dalīto 3.vietu. Paralēli vienspēļu turnīram Elza, pārī ar Anastasiju Kovaļevu, piedalījās arī dubultspēļu sacensībās. Abas meitenes aizcīnījās līdz finālam, kurā ar saspringto 7-5 4-6 3-10 tika atzīts Gruzijas pāra Tamāras Gagošidzes (Tamari Gagoshidze) un Nino Natsvlišvili (Nino Natsvlishvili) pārākums. Līdz ar to Elza Tomase un Anastasija Kovaļeva izcīnīja 2.vietu ITF Juniors dubultspēļu turnīrā.