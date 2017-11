Atslēgvārdi bokss | čempionāts | liepājas olimpiskais centrs

Šajā nedēļas nogalē, 11. un 12.novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā norisināsies Liepājas pilsētas atklātais boksa čempionāts, portālam ziņoja LOC Sporta projektu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis. Cīņas notiks gan bērnu, gan pieaugušo konkurencē un kopumā divu dienu laikā norisināsies aptuveni 50 cīņas.

Sacensībās kopumā plāno piedalīties dalībnieki no labākajiem boksa klubiem Latvijā (Rīga, Jelgava, Bauska, Jūrmala, Ventspils, Alsunga), kā arī sportisti no Lietuvas (Kauņa, Klaipēda, Palanga un Kretinga). Sestdien sacensības sāksies pulksten 15, bet svētdien no pulksten 11.