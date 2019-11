Noslēdzies Liepājas atklātā boulinga čempionāta regulārais turnīrs

Atslēgvārdi boulings | dzintara boulings | atklātais čempionāts

Otrdien, 5.novembrī, atpūtas un izklaides centrā „Dzintara boulings” tika aizvadīts Liepājas atklātā boulinga čempionāta 8. posms, kas bija pēdējais ieskaites turnīrs pirms lielā fināla, ziņo čempionāta organizators Kristaps Ruicēns.

Astotajā posmā pulcējās 23 bouleri no Liepājas un Lietuvas. Šoreiz dažādu apsvērumu dēļ nepiedalījās neviens sportists no Klaipēdas, toties turnīru pagodināja viesi no Pluņģes un Palangas.

Kopumā vidējie rezultāti šoreiz bija nedaudz vājāki nekā pieredzēts, kas izskaidrojams gan ar dažu debitantu piedalīšanos, gan ar vairāku pieredzējušo spēlētāju iztrūkumu.

Tomēr turnīra tabulas augšgala spēlētājiem rezultāti bija atzīstami un pēc aizvadītām sešām kvalifikācijas kārtām finālā iekļuva Roberts Baluda (1017), Andris Ērglis (1035), Gints Dzenis (1044), Donatas Serapinas (1058), Stasis Munčis (1080), Jānis Treimanis (1099), Rūdolfs Otto (1182) un labākais kvalifikācijā lietuvietis Tomas Gulbinas, kurš ieguva 1184 punktus.

Finālā nelāgs boulinga likums trāpījās Rūdolfam Otto, kuram ar spēcīgo veikumu kvalifikācijā diemžēl pamatīgs fiasko finālā, vien 448 punkti un 8. vieta.

Fināls šoreiz ne tas rezultatīvākais un goda pjedestāla trešo pakāpienu sasniedza Tomas Gulbinas ar 495 punktiem. Otrajā vietā ierindojās liepājnieks Gints Dzenis ar 512 punktiem. Un astotajā posmā triumfēja lietuvietis Stasis Munčis, kuram stabils sniegums ar 548 punktiem.

Par regulārā turnīra uzvarētāju kļuva liepājnieks Jānis Treimanis. Viņš arī nopelnījis solīdus 42 handikapa punktus priekš finālposma priekšsacīkstēm.

Finālposms norisināsies 3.decembrī pulksten 18 atpūtas un izklaides centrā „Dzintara boulings”.