Notiks starptautiskais badmintona turnīrs

Svētdien, 19. novembrī Liepājas 8.vidusskolas sporta zālē norisināsies tradīcijām bagātākais, ikgadējais starptautiskais badmintona turnīrs "Liepājas cerība 2017", portālu informēja turnīra organizators A.Brečs.

Turnīra tradīcijas aizsākās jau 2010. gadā un šogad pilsētas badmintona "restartam" aprit savdabīga jubileja - 7 gadi. "Liepājas cerība" norisināsies 5 reizi un sacensību mērķis jau vēsturiski ir dot iespēju visiem Liepājā spēlējošajiem badmintonistiem savās mājās kārtīgi izmačoties ar savam līmenim atbilstošiem pretiniekiem no citām valstīm un pilsētām.

Liepāju turnīrā pārstāvēs ap 40 dalībnieku, kas ir absolūts rekords pilsētas badmintona vēsturē, tostarp gan jaunieši no 6. un 15. vidusskolu badmintona pulciņiem, gan jau zināmie un pieredzējušie U15, U17 jaunieši, gan pieredzes bagātie pieaugušie un seniori, gan arī visu vecuma grupu iesācēji. Turnīrā ņemt dalību jau apstiprinājuši badmintonisti no Jelgavas, Salaspils un Talsu badmintona klubiem, kā arī kaimiņi lietuvieši no Kretingas un Klaipēdas.

Ieeja bez maksas.