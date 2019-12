Olimpietis Arnis Rumbenieks lekcijā stāstīs par veselību un kustību

Atslēgvārdi lekcija | liepājas olimpiskais centrs | Arnis Rumbenieks

Sestdien, 4.janvārī, pulksten 11 Liepājas Olimpiskajā centrā gada pirmā lekciju cikla "Tikšanās ar Rumbenieku" ietvaros viesosies divu Olimpisko spēļu un vairāku Eiropas un pasaules čempionātu dalībnieks soļošanā, sertificēts treneris un sporta personība Arnis Rumbenieks.

Lekcijas laikā Latvijas labākais soļotājs, Londonas un Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībnieks Arnis Rumbenieks, kurš septembra beigās atgriezās no Pasaules čempionāta vieglatlētikā Dohā, kur klimatiski neparocīgos laikapstākļos izcīnīja augsto 21.vietu 50 kilometru soļošanā, dalīsies pieredzē par veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nozīmīgumu mūsu ikdienā.

Interesentiem būs iespēja uzzināt dažādus padomus un uzklausīt ieteikumus no paša sportista sadzīves un pieredzes, savukārt sarunas noslēgumā – uzdot jautājumus.

Neskatoties uz to, ka šobrīd pilnā sparā rit gatavošanās Tokijas Olimpiskajām spēlēm, sportists vēlas rast laiku, lai tiktos gan ar saviem atbalstītājiem un citiem klausītājiem, mudinot un motivējot ikvienu uzlabot savas dzīves kvalitāti: “Man kā profesionālam sportistam ir uzdevums rūpēties par savu veselību, tas sevī ietver fiziskas aktivitātes un diētu, kas sekmē to, lai manas darba spējas dienu no dienas uzlabotos. Šo pieredzi vēlos nodot tālāk, tādējādi uzlabojot līdzcilvēku un sabiedrības labklājību un dzīvesprieku.”

Sportists ar savu pieredzi un vēstījumu jau vairākus gadus viesojas dažādās Latvijas skolās un internātskolās, runājot ar bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem, ar savu piemēru vēršot uzmanību, kā caur fiziskām aktivitātēm un sabalansētu uzturu uzlabot savu labsajūtu un produktivitāti.

Ieeja pasākumā bez maksas.