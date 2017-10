Pasaules čempionātā kopvērtējuma vidusdaļā

Atslēgvārdi sporta vingrošana | liepājas kompleksā sporta skola | Anastasija Dubova

Monreālā notikušajā pasaules sporta vingrošanas čempionātā pirmo reizi tika pārstāvēta Liepāja. Gada nozīmīgākajās sacensībās Latvijas izlases sastāvā piedalījās Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēkne Anastasija Dubova.

Bez Anastasijas Dubovas Latvijas izlasē tika iekļautas arī Valērija Grišāne no Rīgas un Marija Ribaļčenko no Ventspils. Liepājas vingrotāja daudzcīņas sacensībās 146 dalībnieču konkurencē ierindojās 66. vietā. No Latvijas sportistēm tas bija labākais rezultāts.

Pēc izlozes Latvijas komanda startēja pirmajā plūsmā, tur izpildot vienu no grūtākajiem elementiem – vingrojumu uz baļķa. Anastasija Dubova vingrojumu izpildīja pirmā, kas psiholoģiski ir sarežģīti, tomēr mūsējā tika galā ar satraukumu un vingrojumu izpildīja bez rupjām kļūdām. Arī pārējos daudzcīņas programmas uzdevumus Anastasija veica pārliecinoši.

Pirms pasaules čempionāta Anastasija lielāko sagatavošanās darbu paveica Liepājā pie treneres Irinas Daņilovas, horeogrāfes Larisas Roslovas un akrobāta Ņikitas Getmana.

Par daudzcīņas čempioni kļuva ASV pārstāve Morgana Hērda, bet Elizabeta Bleka, iegūstot sudraba medaļu, sasniedza pirmo daudzcīņas pjedestālu Kanādas vingrošanas vēsturē. Bronzu saņēma Jeļena Jerjomina no Krievijas.

Liepājas trenere Irina Daņilova ir gandarīta par Dubovas sniegumu pasaules čempionātā. Pirms mačiem viņa necerēja, ka, trenējoties Liepājas vingrošanas apstākļos, Anastasija varētu ielauzties kopvērtējuma vidusdaļā. Kopumā trenere apgalvo, ka rupju kļūdu liepājniecei nav bijis, sportiste rādījusi stabilu sniegumu. Labāko izpildījumu mūsējā demonstrējusi vingrojumā uz baļķa, bet visu savu potenciālu Dubova nav izmantojusi brīvajās kustībās.