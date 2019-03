Pēc pirmās dienas Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis ieņem piekto pozīciju

Atslēgvārdi bobslejs | matīss miknis | oskars ķibermanis

Vistleras trasē Kanādā sācies pasaules čempionāts bobsleja divnieku ekipāžām. Pēc pirmās dienas piekto pozīciju ieņem Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis, savukārt Ralfam Bērziņam/Dāvim Spriņģim izdevies ielauzties labāko divdesmitniekā. Sacensību vadībā atrodas vācieši Frīdrihs/Margiss.

Pirmais brauciens

Vairums favorītu startēja brauciena sākumā. Sezonas līderis, Pasaules kausa sezonā astoņas uzvaras izcīnījušais vācietis Frančesko Frīdrihs bija neapstrīdams favorīts arī pasaules čempionātā. Ar ceturto numuru startējošies Frīdrihs/Margiss bija ļoti ātri startā (4,73), tomēr trases augšdaļā pieļāva vairākas kļūdas. Vāciešiem tas atspēlējās arī finišā, jo ātrums nebija tik liels, kā cerēts. Rezultāts 51,03 sekundes gan ļāva uzrādīt labāko laiku tobrīd.

Nākamie uz starta stājās Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis. Startā latvieši nedaudz atpalika no Frīdriha (4,79), taču Oskars veica precīzāku braucienu, finišā uzrādīja lielāku ātrumu un no līderiem atpalika 0,19 sekundes (51,22). Tiesa, jau nākamā ekipāža Ķibermani nobīdīja vietu zemāk - līderpozīcijas pārņēma mājinieks, pasaules vicečempions Džastins Kripss, kurš uzrādīja lielāku ātrumu par visiem konkurentiem un sasniedza jaunu trases rekordu (50,96). No labāko trijnieka latviešus izstūma vācu ekipāža Valters/Krencs, kas bija ierasti nedaudz lēnāka startā, taču trasē bija ātra, apsteidzot nupat ģimenes pieaugumu sagaidījušo Ķibermani par 0,06 sekundēm.

Trešais vācu pilots Johanness Lohners uzrādīja otru labāko starta laiku (4,78), bet brauciens bija krietni neveiksmīgāks kā līderiem. Treniņos labus rezultātus uzrādījušais Dienvidkorejas pilots Jundžons Vons apsteidza Lohneru, ierindojoties uzreiz aiz labāko četrinieka. Šosezon Pasaules kausa posmos nestartējušais kanādietis Kriss Springs startēja ar zemo 16. numuru, tomēr apliecināja, ka mājas trasē būs viens no favorītiem, par spīti vājajam startam (4,88), finišā ieņemot sesto vietu tobrīd.

Lielisks pirmais brauciens padevās britu ekipāžai Hols/Glīsons, kas starta ieskrējienā bija pat nedaudz ātrāka par Ķibermani un Mikni (4,78), un finišā no latviešiem atpalika pavisam nedaudz - rezultāts 51,24 sekundes deva augsto piekto vietu tobrīd. Otrā Latvijas ekipāža - Ralfs Bērziņš un Dāvis Spriņģis aizvadīja pirmās sacensības Vistleras trasē, treniņos arī krītot. Startu latvieši iestūma 4,89 sekundēs, bet trases augšdaļā pieļāva vairākas rupjas kļūdas. Trases gaitā gan Ralfam izdevās nokontrolēt kamanas, finišā apsteidzot tikai otro Šveices ekipāžu (51,92).

Pasaules čempionātā uz starta nedevās Francijas ekipāža ar pilotu Romēnu Heinriku priekšgalā, kura spiesta izstāties treniņos piedzīvota kritiena dēļ. Kā sarunā ar ''L`Equipe'' atzina pats pilots, paši sportisti nopietnas traumas nav guvuši, taču stipri bojātas tikušas kamanas, kā dēļ nācies atteikties no startēšanas. Francūžiem aiz muguras laba sezona, kurā Heinriks pieteica sevi vadošo pilotu pulkam, īpaši divniekos, kur Eiropas čempionātā izcīnīta bronza.

Labāko desmitnieka beigās ierindojās trīs ekipāžas - kanādieši Polonjato/Koukvels, krievi Andrianovs/Malihs un Monako divnieks Rinaldi/Veins - ar identisku rezultātu - 51,46.

Otrais brauciens

Otrajā braucienā zemākus rezultātus uzrādīja teju visas ekipāžas. Pēc pirmā brauciena devīto vietu dalīja trīs ekipāžas. Rūdija Rinaldi vadītā Monako ekipāža un krievs Maksims Andrianovs arī otrajā braucienā uzrādīja identiskus laikus - krievi ar vienu no lēnākajiem starta ieskrējieniem (4,92) pamanījās uzrādīt augstu beigu ātrumu. No šī trijnieka gatavs atrauties bija mājinieks Niks Polonjato, uzrādot ļoti labu starta laiku (4,79), tomēr rupji kļūdījās trases augšdaļā, piedzīvojot kritienu. Kamanas tā arī noslīdēja visu ceļu līdz pat finišam, bet sportisti kamanas un trasi spēja atstāt pašu spēkiem.

Kad Kanādas ekipāžas kritiena radītās sekas trasē tika novērstas, otro braucienu varēja veikt vācieši Lohners/Vēbers. Ekipāža uzrādīja dienas otru labāko starta laiku (4,77), tomēr, lai arī tika pārņemta vadība, atstarpe starp vadošajiem divniekiem pārāk nemazinājās. Ievērojamu uzlabojumu ieskrējienā veica Kriss Springs (4,83 pret 4,88 1.br.), kurš pārliecinoši apsteidza Lohneru gan braucienā, gan summā, un apliecināja savas ambīcījas vēl pacīnīties par augstākajām vietām.

Korejiešu pilota Jundžona Vona pārsvars pār Springu bija neliels, tomēr trases gaitā Vons to nedaudz palielināja. Tiesa, pašā trases izskaņā Vons ap desmitdaļu iegūto pārsvaru pamanījās pazaudēt, uzrādot identisku laiku divu braucienu summā ar kanādiešiem. Pirmajā braucienā ļoti ātri bija briti Hols/Glīsons, kuriem arī otrajā piegājienā izdevās noturēt savu latiņu, uzrādot pārliecinoši pirmo rezultātu gan braucienā, gan summā.

Ķibermanis/Miknis otrajā braucienā spēja nomest divas simtdaļas startā (4,76), tomēr brauciena vidusdaļā pieļāva nelielu sānslīdi. Startā iegūtais pārsvars finišā saruka, latviešiem divu braucienu summā atkāpjoties par vienu vietu - briti 0,04 sekundes priekšā. Vācu pilots Niko Valters spēja nosargāt savu pozīciju, apsteidzot Bredu Holu par sekundes desmitdaļu.

Frīdrihs/Margiss arī otrajā braucienā uzrādīja pārliecinoši labāko starta laiku (4,71), kas deva lielu izejas ātrumu. Trases augšdaļā vācietim izdevās izlabot pirmajā braucienā pieļautās kļūdas, tomēr beigu daļā pāris neprecizitātes tika pieļautas - pārsvars pār Valteru gan tik un tā bija ļoti pārliecinošs, taču brauciena beigās tas sadila. Divu olimpisko čempionu duelī Džastins Kripss bija lēnāks startā (4,78), un, lai arī brauciens bija akurātāks, vāciešu ātrums darīja savu - pasaules čempionāta pirmo dienu līderpozīcijā noslēdza Frančesko Frīdrihs/Torsteins Margiss, divu braucienu summā labāko Kanādas ekipāžu apsteidzot par 0,12 sekundēm. Otrajā braucienā Kripsam/Stounsam ceturtais rezultāts.

Bērziņš/Spriņģis otrajā braucienā uzrādīja krietnu progresu starta ieskrējienā (4,83), tomēr pirms trases devītās virāžas kamanas sagāja pamatīgā sānslīdē. Latvijas ekipāžai kopumā izdevās otrajā braucienā uzlabot sniegumu, uzrādot 17. laiku braucienā (51,95), kas ļāva ielauzties labāko 20 ekipāžu pulkā.