Pēc pusceļa olimpiskais sešinieks

Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu bobsleja divnieku sacensībās pēc pirmajiem diviem braucieniem Oskars Ķibermanis ar stūmēju liepājnieku Matīsu Mikni ieņem 6. vietu. Līderi pēc pirmās sacensību dienas ir vācieši Niko Valters un Kristians Pozers.

Sportistiem trīs dienas tika atvēlētas oficiālajiem treniņiem, un mūsējo rezultāti lielu optimismu neviesa. Lai arī treniņbraucieni ne vienmēr norāda objektīvo spēka samēru trasē, tomēr raisīja zināmas bažas par Ķibermaņa un Mikņa sniegumu. Kopumā tika aizvadīti seši treniņbraucieni, un labākajā mēģinājumā Ķibermanis ar Mikni uzrādījā piekto labāko laiku, savukārt vienā braucienā Oskars ar Matīsu palika 20. vietā. Treniņos uzrādīto vietu amplitūda bija samērā liela, toties atpalicība no līderiem iezīmējās stabili nesekmīga, mūsējie no brauciena uzvarētājiem atpalika vidēji par 0,5 sekundēm. Labākajā braucienā latvieši sasniedza rezultātu 50,07 sekundes.

1. brauciens

Jau latviešu pirmie sacensību rezultāti parādīja, ka treniņbraucieni bija paslēpju spēlēšana, un mūsējie būtiski uzlaboja savus rezultātus.

Divnieku mačos uz starta devās 30 ekipāžas, Ķibermanis ar Mikni startēja ar devīto numuru. Visu sezonu liepājnieks kamanas stūma topa līmenī, un arī Korejā mūsējais apliecināja, ka ir viens no labākajiem. 4,91 sekunde bija trešais labākais starta ieskrējiens, bet finišā Ķibermanis ar Mikni ar rezultātu 49,21 sekunde ieņēma 4. vietu, no līdera Oskara Melbārža atpaliekot par 0,13 sekundēm. No 3. vietas mūsējie atpalika par 0,09 sekundēm. Tiesa, arī sekotāji mina uz papēžiem. Vāciešu Frančesko Frīdriha un Johanesa Valtera ekipāžas atpalika par attiecīgi 0,01 un 0,03 sekundēm.

2. brauciens

Cerīgam sākumam turpinājums bija uz skumjākas nots. Savas pozīcijas pasliktināja abas Latvijas ekipāžas.

Sacensību otrajā braucienā Oskars Ķibermanis ar Matīsu Mikni startēja ar 17. numuru un uzrādīja pirmajam braucienam identisku starta ieskrējiena laiku – 4,91 sekunde. Tomēr Ķibermanis trasi veica ar ievērojamām kļūdām, un finiša laiks – 49,57 sekundes, kas braucienā bija vien 12. labākais rezultāts. Summā pēc pirmās dienas mūsējie ieņēma 6. vietu ar rezultātu 1 minūte un 38,78 sekundes, no līdera vācieša Niko Valtera atpaliekot par 0,39 sekundēm. Arī Oskars Melbārdis ar Jāni Strengu nostartēja vājāk, salīdzinot ar pirmo braucienu, un no 1. vietas atkāpās uz 4. vietu.