Piemiņas balvu izcīna Daniels Šutenko

Gada nogalē Liepājas Olimpiskā centra boksa zālē norisinājās sporta meistara Imanta Enkūža piemiņas turnīrs. Galveno Imanta Enkūža piemiņas balvu svara kategorijā līdz 60 kilogramiem izcīnīja Nikolaja Janoviča trenētais Liepājas kluba "Olymp Sport" bokseris Daniels Šutenko.

Imanta Enkūža piemiņas sacensības rīkoja Liepājas Kompleksā sporta skola un "Olymp Sport", bet par turnīra galveno tiesnesi tika izraudzīts Raitis Mičulis. Liepāju šajās sacensībās pārstāvēja bokseri no Kompleksās sporta skolas, "Olymp Sport", "CF" un "Ballistic Boxing Club". No Grobiņas bija ieradušies boksa klubi "Seeburg" un "Grobiņa". Vēl turnīrā piedalījās BK "Saldus", Jūrmalas "Jāņa Roviča boksa klubs" un BK "Pērkons" no Alsungas.

Imanta Enkūža piemiņas balvas izcīņa tiek rīkota svara kategorijā līdz 60 kilogramiem. Šoreiz par to finālā cīnījās "Olymp Sport" pārstāvis Daniels Šutenko un Saldus bokseris Kristers Bagātais. Šajā cīņā spēcīgāks izrādījās liepājnieks, kurš savā īpašumā saņēma sacensību galveno balvu.

Svara kategorijā līdz 63 kilogramiem speciālbalvu par labāko cīņu ieguva LKSS trenera Raita Mičuļa audzēknis Endijs Naumčiks, kurš finālā pārspēja "Olymp Sport" pārstāvi Ruslanu Mazurenko.

Pieaugušo bokseru vērtējumā par uzvarētājiem kļuva Saldus bokseris Oskars Grodjuks (līdz 81 kilogramam), Alsungas sportists Sandijs Sokolovskis (līdz 75 kilogramiem) un LKSS pārstāvis Kārlis Kupšis (līdz 69 kilogramiem). 2000. – 2002. gadā dzimušo bokseru grupā uzvarēja "Ballistic Boxing Club" sportists Kirils Verboveckis (līdz 60 kilogramiem) un "Olymp Sport" pārstāvis Daņila Čilingarjans (līdz 69 kilogramiem).