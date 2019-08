Prēmēs Jaunatnes Olimpiādes medaļniekus

Atslēgvārdi domes sēde | sportisti | treneris | apbalvojums | naudas balva

Liepājas domes sēdē ceturtdien nolemts apbalvot ar naudas balvām Liepājas sportistus un viņu trenerus par sasniegumiem "Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019".

Olimpiādē, kas no 5. līdz 7. jūlijam notika Jelgavā, Liepājas sportisti izcīnija 16 zelta, 12 sudraba un 15 bronzas medaļas.

Par izcīnītajām medaļām pašvaldība sportistiem un viņu treneriem kopumā prēmijās izmaksās 9746, 25 eiro.

Zelta medaļnieki katrs saņems naudas balvu 160 eiro (viņu treneri – no 24 līdz 80 eiro), sudraba – 120 eiro (treneri no 18 līdz 60 eiro), bet bronzas medaļas ieguvēji no 80 līdz 112,5 eiro (treneri – 40 līdz 56,25 eiro).