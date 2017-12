Priekulnieki trāpa precīzāk

Atslēgvārdi šautriņmešana | "priekule" | Aigars Strēlis

Apšuciema viesnīcā "Arkadia" norisinājās Latvijas šautriņu mešanas organizācijas rīkotās sacensības "LDO klubu kauss 2017". Vīriešu konkurencē uzvarēja šautriņu mešanas kluba "Priekule" pārstāvji.

Par tituliem sacentās 14 Latvijas klubu aptuveni 100 dalībnieki klubu, pāru un individuālajā vērtējumā. Vīriešu individuālajās sacensībās 1. vietu ieguva šī sporta veida Latvijas labākais pārstāvis Madars Razma no Priekules, kurš finālā ar 5-1 uzvarēja Uldi Zeitmani no "Vecumniekiem". Gulbenes "Šķēpa" pārstāvis Rihards Tomašickis un Aigars Strēlis no ŠMK "Priekule" dalīja 3. vietu.

Arī sieviešu individuālajā vērtējumā galvenā balva aizceļoja uz Priekuli. Kristīne Mickus finālā sīvā cīņā ar 5-4 pārspēja Andu Seimani no BDK "Lūsis". Anita Puncule no "Šķēpa" un Irēna Bauze no "Priekules" ierindojās 3. vietā.

Priekules aso lidojošo adatu meistari pierādīja savu spēku arī pāru cīņās. Madars Razma pārī ar Artūru Auderu finālā ar 5-1 pieveica Aivaru Šutku un Laimoni Nagli no "Šķēpa". Priekulniekiem Aigaram Strēlim un Kristapam Mickum – 3. vieta.

Kristīne Mickus un Irēna Bauze individuālajām godalgām pievienoja arī 3. vietu pāru sacensībās.

Sasummējot katra kluba spēlētāju sasniegumus, tika noteikta Latvijas spēcīgākā šautriņu mešanas komanda. Vīriešu konkurencē ar 46 punktiem pārliecinoši triumfēja ŠMK "Priekule", bet sieviešu sacensībās uzvarēja "BAMS". Priekulnieces ierindojās godpilnajā 3. vietā.