Priekulniekiem divas 2. vietas

Šautriņu mešanas reitinga sacensībās "Cēsu kauss 2019" līdz finālam vīriešu un sieviešu konkurencē aizcīnījās ŠMK "Priekule" pārstāvji Kristaps Mickus un Kristīne Mickus, bet abi mūspuses sportisti samierinājās ar izcīnītu 2. vietu.

Šosezon Latvijas šautriņu mešanas sacensības ir kupli apmeklētas, un izņēmums nebija arī šīs sacensības. 81 sportists samēroja spēkus 16 apakšgrupās, bet 64 šautriņu metēji sacensības turpināja izslēgšanas turnīrā. No mūspuses šautriņu metējiem par savas grupas uzvarētājiem kļuva "Priekules" pārstāvji Aigars Strēlis un Kristaps Mickus, ŠMK "Liepāja" juniors Ralfs Laumanis, kā arī DK "Vienradzis" līderis Jānis Kupšis. Laumaņa un Kupša ceļi krustojās astotdaļfinālā, kur ar 4-3 pārāks bija pieredzējušais "Vienradža" sportists. Aigara Strēļa ceļu uz cīņu par medaļām astotdaļfinālā apturēja vēlākais sacensību uzvarētājs Nauris Gleglu no "BAMS", bet Jānis Kupšis sacensības pabeidza ceturtdaļfinālā ar 3-4 zaudējumu Aivaram Šutkam no SK "Kuorsava". Kristaps Mickus pusfinālā ar 5-2 uzvarēja Aivaru Šutku, bet finālā ar 3-5 zaudēja Naurim Gleglu.

Sieviešu sacensībās priekulniece Kristīne Mickus uzvarēja savā apakšgrupā, bet izslēgšanas cīņās līdz finālam savas pretinieces atstāja sausā. Priekulnieces lielisko uzvaras gājienu apturēja Anda Seimane no BDK "Lūsis", kura izšķirošajā cīņā uzvarēja ar 5-4.

Junioru ieskaitē par uzvarētāju kļuva "Vienradža" pārstāvis Ralfs Lieģis, bet jauniešu vērtējumā nepārspēts palika "Liepājas" šautriņu metējs Ralfs Laumanis.