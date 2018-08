Priekulnieks Razma uzvar Priekules kausā

Atslēgvārdi šautriņu mešana | madars razma | priekule

Piedaloties Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas sportistiem, 16. reizi notika Priekules kausa izcīņa šautriņu mešanā, kurā par uzvarētājiem kļuva priekulnieks Madars Razma, lietuviete Algīna Juknaite un liepājnieks Ralfs Laumanis.

Šajās Latvijas un Baltijas reitinga sacensībās piedalījās 75 sportisti. Vīriešu konkurencē otro gadu pēc kārtas triumfēja Latvijas vadošais šautriņu metējs Madars Razma, kurš finālā ar rezultātu 5-1 pārspēja Eldaru Abdulajevu no Baltkrievijas. Latvijas reitinga līderis Kristaps Mickus no ŠMK "Priekule" un lietuvietis Mindaugs Barausks dalīja 3. vietu.

Sieviešu konkurencē finālā tikās Latvijas reitinga līdere Kristīne Mickus no ŠMK "Priekule" un lietuviete Algīna Juknaite. Spraigā finālā mazliet veiksmīgāka izrādījās Lietuvas šautriņu metēja, uzvarot ar 5-4.

Junioru un jauniešu konkurencē visas godalgas aizceļoja Liepājas virzienā. Par uzvarētāju gan junioru, gan jauniešu konkurencē kļuva Ralfs Laumanis, kurš abos finālos pārspēja Robertu Buļko, savukārt 3. vietu junioru konkurencē izcīnīja Markus Jansons un Roberts Lieģis, bet jauniešu ieskaitē – Ralfs un Roberts Lieģi.

Sieviešu pāru turnīrā par čempionēm kļuva Marija Ružāne un Zeltīte Strade no SK "Kuorsova", kuras finālā ar 4-2 pārspēja Andu Seimani no BDK "Lūsis" un Kristīni Zaķīti no "Bams". Vīriešu dubultspēlēs triumfēja Eldars Abdulajevs ar Dmitriju Behu no Baltkrievijas, kuri finālā ar 4-1 pieveica Žani Buklovski un Uldi Zeitmani ("Asās adatas").