Riteņbraucējs Andžs Flaksis iesācis Jūtas tūri

Latvijas šosejas riteņbraucējs Andžs Flaksis ''Arapahoe - Hincapie p/b BMC'' komandas sastāvā uzsācis dalību ASV notiekošajā Jūtas daudzdienu velobraucienā. Pēc prologa un pirmā etapa kopvērtējumā latvietis ieņem 72. pozīciju.

Andžs Flaksis ceturto reizi karjerā ASV uzsācis dalību vienās no pašām prestižākajām daudzdienu sacensībām – Jūtas tūrē (UCI HC kategorija). Sacensības risinās augstkalnes apstākļos, kas no sportistiem prasa īpašu sagatavošanos.

Pirmajā dienā sportisti vairāk nekā 2500 metru augstumā virs jūras līmeņa veica prologu pret kalnu, kura garums sasniedza 5,3 kilometrus. No Dunalkas nākušais Andžs Flaksis 113 sportistu konkurencē sasniedza 64. rezultātu. Andžs trasi veica pēc 9 minūtēm un 26 sekundēm (vidējais ātrums 33,7 km/h). Uzvarēja kanādietis Džeimss Pičolli, kurš brauca par 49 sekundēm ātrāk nekā Andžs. No Flakša komandas biedriem visaugstāk ierindojās Brendans Rims kuram 20. vieta (+00:00:27).

Otrdien riteņbraucēji sacentās 139 kilometru garajā pirmajā posmā. Trase otrā daļā veda pa apļiem, katrā no tiem sportistiem pievarot vienu izteiktu kāpumu. Šī bija tā reize, kad līdz finišam ''izdzīvoja'' atrāviens, kuru sekotāji tā arī nenoķēra. Sešu sportistu finiša spurtā ātrākais bija Itālijas riteņbraucējs Umberto Marengo no ''Neri Sattoli – Selle Italia – KTM'' vienības. Viņš trasē pavadīja 3 stundas 23 minūtes un 32 sekundes. Peletons sekoja 6 sekundes vēlāk. No Flakša komandas biedriem tajā bija Bendons Rims, kuram 22.vieta. Andžs tikmēr finišēja 68. pozīcijā (+00:04:22). Kopvērtējumā latvietis ir 72. Velobraucienā vēl jāveic pieci etapi.