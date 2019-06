Roberts Čukurs uzvar, Marta Petkus – trešā

Atslēgvārdi riteņbraukšana | riteņbraukšanas sacensības | cerību kauss

Biķernieku trasē aizvadīts riteņbraukšanas sacensību "Cerību kauss" ceturtais posms. Tā laikā tika noskaidroti Latvijas čempionāta laureāti C grupā zēniem un meitenēm, kā arī B grupā jaunietēm.

"Cerību kausā" šogad pavisam ir seši posmi, bet ceturtajā posmā uz starta devās vairāk nekā 340 riteņbraucēju no Latvijas un Lietuvas. Īpašs šis posms bija C grupas zēniem un meitenēm, kā arī B grupas jaunietēm, jo šo grupu sportisti pirmo reizi pēdējo desmit gadu laikā sacentās par Latvijas čempionāta godalgām grupas braucienā.

Jau pirmajos apļos no konkurentiem vienatnē aizbēga "Cerību kausa" C grupas kopvērtējuma līderis Artūrs Nummurs. "RRS Purvciems" sportists spēja iegūt vairāk nekā 2 minūšu pārsvaru pār sekotāju grupu. Finišu Nummurs sasniedza lepnā vientulībā, kļūstot par Latvijas čempionu C grupā.

B grupā jaunietēm sīvā cīņā 1. vietu izcīnīja Kitija Siltumēna no "RRS/ Purvciems". Nepilu sekundi viņai zaudēja un 2. vietu ieguva Laura Belohvoščika no "Belo CP/ RRS", bet 3. vietu izcīnīja RK "Liepāja"/Dobeles SS riteņbraucēja Marta Petkus.

C grupā meitenēm Latvijas čempiones titulu finiša spurtā izrāva Smiltenes pārstāve Klinta Zvejniece.

B grupas jaunieši un A grupas juniores veica septiņus apļus jeb nepilnus 50 kilometrus. Distances sākuma daļā no peletona spēja atrauties Roberts Čukurs (RK "Liepāja"/ MSĢ) un Tomass Roberts Ozoliņš ("RRS/ Purvciems"). Vēlāk gan Čukuram izdevās iegūt solo vadību, ko sportists neatdeva līdz finišam. Sekotāji nespēja sastrādāties, lai līderi panāktu. RK "Liepāja" braucējs un Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis finišēja lepnā vientulībā, izcīnot otro uzvaru savā karjerā "Cerību kausā". Trasē viņš pavadīja 55 minūtes un 6 sekundes. Piektais "Cerību kausa" posms notiks 7. augustā, kad turpat Biķernieku trasē norisināsies kritērija brauciens.