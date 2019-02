Sadalīti Vaiņodes kausi

Atslēgvārdi šautriņu mešana | sacensības

Jau sesto reizi norisinājās Vaiņodes šautriņu mešanas kausa izcīņa. Šīs bija otrās reitinga sacensības šogad, un, par lielu prieku organizatoriem un spēlētājiem, tika turpināta Latvijas čempionātā labi iesāktā tradīcija kupli apmeklēt šautriņu mešanas sacensības. Šoreiz kopumā piedalījās 119 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas.

Sacensības sākās ar junioru turnīru, kur finālā ŠMK "Priekule" pārstāvis Roberts Buļko ar rezultātu 2:0 pārspēja Markusu Jansonu no DK "Vienradzis".

Sieviešu konkurencē sacensības sākotnēji norisinājās astoņās grupās, un no katras grupas izslēgšanas spēlēm kvalificējās divas labākās sportistes. Šogad Vaiņodes kausu sieviešu konkurencē izcīnīja Marija Ružāne no SK "Kuorsova", finālā ar rezultātu 5:4 pārspējot Latvijas čempioni priekulnieci Kristīni Micku.

Vīriešiem pirmā izspēle notika 16 grupās, un izslēgšanas spēlēm kvalificējās četri labākie no katras grupas. Dienas noslēgumā vislielāko izturību un koncentrēšanās spējas parādīja Žanis Buklovskis no ŠMSK "Asās adatas", kurš finālā tikās ar Lietuvas pārstāvi Mindaugu Baranausku. Izšķirošajā cīņā veiksme smaidīja te vienam, te otram, taču noslēgumā Žanis spēja iemest uzvaru nesošo "dubulto" un svinēt uzvaru ar rezultātu 5:3. Priekules kluba pārstāvim Aigaram Strēlim šoreiz godpilnā 3. vieta. Uzvarētāji tika noskaidroti arī jauniešu konkurencē. Arī šajā vecuma grupā finālā tikās Roberts Buļko un Markuss Jansons, un jau otro reizi šīs dienas laikā Roberts izrādījās spēcīgāks, šoreiz pretinieku pārspējot ar rezultātu 3:0. Latvijas jauniešu čempions Ralfs Laumanis no ŠMK "Liepāja" ierindojās 3. vietā. Nākamās Latvijas reitinga sacensības norisināsies 2. martā, kad labākie šautriņu metēji cīnīsies par Vecumnieku kausiem.