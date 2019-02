Seska/Caunes ekipāža avarē Zviedrijas rallijā

Atslēgvārdi sesks mārtinš | caune krišjānis | wrc | zviedrijas rallijs | avārija

LMT Autosporta Akadēmijas ekipāža Mārtiņš Sesks ar stūrmani Krišjāni Cauni aizvadītajā nedēļas nogalē debitēja FIA pasaules junioru rallija čempionātā. Zviedrijā notikušajā Junior WRC pirmajā posmā Rally Sweden, kur pa sniega, ledus un sasalušas grunts klātiem ceļiem bija jāveic 19 ātrumposmi 316,80 kilometru garumā, latviešu ekipāža ierindojās sestajā pozīcijā.

Neskatoties uz to, ka LMT Autosporta Akadēmijas ekipāžai šis bija pirmais starts Junior WRC – Sesks / Caune jau no pirmā ātrumposma demonstrēja augstvērtīgu sniegumu. Ekipāža regulāri uzrādīja Top-6 rezultātu, savā debijas reizē trijos no 19 ātrumposmiem uzrādīja absolūti ātrāko laiku, kā arī pat izvirzījās Rally Sweden kopvērtējuma līderpozīcijā. Mainīgajos un sarežģītajos braukšanas apstākļos, sasaluša sniega segumam mijoties ar atkušņa radītu “putru”, neiztika arī bez kļūdām trasē un auto tehniskiem defektiem, kas ekipāžai šoreiz lika atzīt konkurentu pārākumu, četru dienu garo sacensību finišu sasniedzot sestajā pozīcijā.

Mārtiņš Sesks, LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas pilots: ''Šis bija ļoti sarežģīts un grūts rallijs. Jāsaka, ka lielu lomu nospēlēja pērn pasaules rallija čempionāta Vācijas posma laikā gūtā pieredze. Zināju, cik piepildītas un nogurdinošas būs šīs dienas, kam pienācīgi arī gatavojos. Pārsteigumu gan sagādāja Zviedrijas rallija ātrumposmi, kas ir nesalīdzināmi prasīgāki – ātri, tehniski un bīstami, ko apliecina arī vadošo WRC pilotu pieļautās kļūdas''. ''Ja kādam šķiet, ka Junior WRC kāds kādam dod laiku un iespēju iesildīties un atrast savu ritmu, tad Jūs krietni maldāties.

Jau no pirmā ātrumposma visas vadošās ekipāžas startēja ar maksimālu koncentrēšanos un 110% atdevi. Faktiski visas ekipāžas jau rallija sākumā pieļāva pa kļūdai – tāpēc svarīgi bija saņemt sevi rokās, lieki par to nepārdzīvot, un turpināt savu darbu, kam bijām plānveidīgi gatavojušies. Negaidīts pārsteigums bija auto defekts, kas mūs krietni izsita no līdzsvara – bet ne velti rallijs ir tehniskais sporta veids, un arī šādiem pavērsieniem ir jābūt gataviem.'' ''Liels paldies faniem, kas tik lielā skaitā bija ieradušies mūs atbalstīt – noteikti visi rallija interesenti jau ir dzirdējuši par lielo karogu, kas vairākkārtīgi bija redzams arī WRC+ tiešraidē, bet tas kas palika aiz kadra – trasē bija arī daudzi mazāka izmēra sarkanbaltsarkani karogi – un tas deva enerģiju, lai saglabātu asu prātu līdz pat finišam! Paldies Jums, un tiekamies citos ātrumposmos!”